Une barre de son premium Samsung (Dolby Atmos) avec 500 € de moins, c’est aussi ça les soldes

Si vous cherchez l’une des meilleures barre de son pour accompagner votre TV 4K, la référence la plus premium de Samsung, la HW-Q995D, voit son prix chuter de 1 499 euros à 988 euros lors des soldes.

Nouvelle barre de son haut de gamme de Samsung, la HW-Q995D est désormais le modèle qui trône au sommet du catalogue du géant sud-coréen. Reprenant les principales caractéristiques de la HW-Q990D, elle ne propose que des évolutions mineures tant du point de vue esthétique que fonctionnelles. En revanche, la partie acoustique a été considérablement améliorée. Commercialisée il y a peu, la Samsung HW-Q995D profite d’une belle remise pendant les soldes.

Les points forts de la Samsung HW-Q995D

Un ensemble au design sobre et simple à installer

Une puissance sonore importante

Bonnes scène surround et incarnation des voix

Support d’AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect

Au départ à 1 499 euros, la Samsung HW-Q995D est en ce moment proposée à 1 190 euros chez Ubaldi, mais grâce au code W17JF2624, la barre de son passe à 988 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung HW-Q995D. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le nec plus ultra de Samsung, mais sans nouveautés

Nouveau pinacle du catalogue de barres de son de Samsung, la HW-Q995D arbore pourtant un design sobre, discret et même compact, ce qui permet de l’installer facilement chez soi. Certes, on a déjà vu des barres de son moins encombrantes, celle-ci fait tout de même dans les 120 cm de long. Heureusement, les enceintes surround sans fil ne prennent pas de place, comme le caisson de basses sans fil qui est un modèle slim. Ainsi, l’intégration dans une pièce est considérablement facilitée, on peut placer les appareils un peu partout sans affecter leurs performances.

La connectique est quant à elle limitée pour une barre de son haut de gamme, mais elle reste suffisante dans la majorité des cas. Elle est dotée de deux entrées HDMI et d’une sortie compatible avec les protocoles ARC/eARC, sans oublier une entrée audio optique pour y connecter les sources d’ancienne génération. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, la Samsung HW-Q995D dispose de modules Wi-Fi et Bluetooth et supporte les protocoles Apple AirPlay 2, Spotify Connect et Google Chromecast.

Une restitution sonore puissante et précise

Venons-en à la partie la plus intéressante : la qualité sonore. La Samsung HW-Q995D accomplit l’exploit de proposer à la fois un son qui tabasse, qui se ressent physiquement avec le caisson de basses, tout en conservant une restitution précise et détaillée. Les médiums sont très présents de façon à donner de la consistance à tout un tas de sons comme les voix humaines et les aigus sont légèrement mis en retrait afin de ne pas masquer les médiums. L’ensemble repose sur un total de 22 haut-parleurs configurés en 11.1.4 canaux. Les enceintes surround disposent chacune de trois transducteurs capables de diffuser le son à 180°, ce qui confère une scène surround arrière excellente.

Malheureusement, la Samsung HW-Q995D ne parvient toujours pas à convaincre en ce qui concerne la spatialisation verticale avec les formats Dolby Atmos et DTS:X. Vraiment dommage pour une barre de son à 1 500 euros… Le rebond du son émis par les plafonniers dépend trop de la nature du plafond (hauteur, matière, distance du point d’assise de la barre…), ce qui donne des résultats variables selon les salons. Si l’on souhaite toutefois booster le rendu sonore de sa barre, il y a toujours la fonctionnalité Q-Symphony compatible uniquement avec les TV Samsung.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung HW-Q995D.

