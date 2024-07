Smartphones : les 13 promotions immanquables de la 3e démarque des soldes

Les soldes d’été 2024 proposent des offres sur de nombreuses catégories de produits et les smartphones ne sont évidemment pas épargnés. Dans cette sélection, on a réuni les meilleures promotions de l'événement.

Vous voulez changer votre smartphone pendant les soldes d’été ? Cela tombe bien, de nombreuses références anciennes comme nouvelles sont en forte promotion à cette occasion, en passant par des marques comme Google, Samsung, Xiaomi, ou encore Motorola, de quoi avoir le choix en fonction de votre budget.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’été

Google Pixel 8 Pro : un excellent photophone

Les points forts du Google Pixel 8 Pro

Un design avec dos mat très réussi et un écran bien calibré

Une expérience photo au top et les fonctionnalités IA

7 ans de mises à jour OS

Vendu à 1 099 euros à sa sortie, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est désormais disponible en promotion à 859 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A55 : le milieu de gamme de référence de la marque

Que propose le Samsung Galaxy A55 ?

Un design digne des premium

Un meilleur SoC : l’Exynos 1480

Une bonne polyvalence photo

Sorti à 499 euros, le nouveau Samsung Galaxy A55 s’affiche en promotion à 328,98 euros sur Amazon. De plus, le chargeur est offert !

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : une ancienne référence milieu de gamme qui vaut toujours le coup

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G propose…

Une belle qualité d’écran

Des performances satisfaisantes

Une autonomie solide, avec un chargeur de 67 W

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (6 + 128 Go) est sorti au prix de 399,90 euros, mais aujourd’hui, on le trouve à seulement 179 euros chez RED by SFR. Il tombe même à 139 euros si vous prenez un forfait avec.

Samsung Galaxy A35 : un smartphone qui tente de se rapprocher des modèles plus premium de Samsung

Le Samsung Galaxy A35, c’est quoi ?

Un écran Amoled de 6,6 pouces en Full HD+ à 120 Hz

La puce Exynos 1380, du Galaxy A54

Une batterie de 5 000 mAh

Disponible à sa sortie à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 dans sa version 6 + 128 Go est proposé en promotion à 249 euros sur la boutique Red by SFR.

Commercialisé à 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est dorénavant proposé à 194,99 euros sur le site d’Amazon.

Nothing CMF Phone 1 : le nouveau smartphone abordable l’est déjà encore plus

Ce qu’il faut retenir du Nothing CMF Phone 1

Un dos facilement démontable

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces

Une puce MediaTek 7300

Lancé à 239 euros, le Nothing CMF Phone 1 est actuellement proposé à 199,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S23 FE : 200 € de réduction avec chargeur offert

Les atouts du S23 FE

Un joli design et un très bel écran Amoled

Une bonne qualité photo

Android 14 (One UI 6)

Lancé à 699 euros, le Samsung Galaxy S23 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi 12 : une ancienne référence premium au prix de l’entrée de gamme aujourd’hui

Les points forts du Xiaomi 12

Un joli smartphone, agréable à prendre en main

Un superbe écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Sa charge rapide 67 W

Initialement à 899,90 euros, le Xiaomi 12 se négocie aujourd’hui à seulement 269 sur la boutique en ligne de Bouygues Telecom (choisissez sans forfait pour voir apparaître l’offre). On le trouve aussi à 279 euros sur le site Red by SFR.

iPhone 15 : le dernier smartphone Apple en forte promotion

Les points forts de l’iPhone 15

Une dalle très lumineuse

Un capteur photo principal très efficace

Enfin de l’USB-C

Au lieu de 969 euros à son lancement, l’iPhone 15 peut en ce moment vous revenir à 691 euros chez Boulanger grâce un bonus reprise de 150 euros.

Nothing Phone (2) : le milieu de gamme par excellence

Les points forts du Nothing Phone (2)

Un look atypique avec le Glyph

Des performances plus que satisfaisantes et sans chauffe

Une interface très plaisante à utiliser, Nothing OS 2.0

Proposé dans plusieurs déclinaisons, c’est la version de base du Nothing Phone (2), avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, qui passe à 449 euros au lieu de 679 euros à la Fnac et Darty.

Nothing Phone (2a) : un smartphone incroyablement attirant

Un smartphone vraiment attrayant avec le Glyph

De belles performances assurées par une puce MediaTek

Les widgets et options de Nothing OS 2.5

Disponible à 349 euros dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Nothing Phone (2a) est en ce moment en promotion à 329 euros sur Amazon.

Google Pixel 8a : le meilleur photophone durable

Les atouts du Google Pixel 8a

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac et Darty.

Idem pour la version de 256 Go disponible en promotion à 559 euros au lieu de 609 euros.

Motorola RAZR 40 : le meilleur concurrent des Z Flip de Samsung

Le Motorola Razr 40 en quelques mots

Un smartphone pliable compact comme il le faut

Un écran OLED en FHD+ bien calibré

Un temps de recharge de seulement une heure

Au lieu de 899 euros habituellement, le Motorola Razr 40 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

