Cdiscount profite des soldes d’été pour déstocker le très bon Dyson V8

La Rolls-Royce des aspirateurs, c'est Dyson : le fabricant britannique conçoit des appareils robustes et performants à la réputation quasi légendaire. Tout comme ses prix, généralement bien plus élevés que la moyenne. Heureusement, les soldes d'été sont là pour rectifier le tir, et le Dyson V8 s'arrache en ce moment pour 274 € sur Cdiscount.

L’été a de nombreuses qualités, mais aussi quelques inconvénients. Parmi eux, la lumière du soleil, plus persistante, qui a la fâcheuse tendance à révéler la poussière qui s’accumule inévitablement sur votre sol. Heureusement, les aspirateurs balais sont un bon moyen de s’en débarrasser efficacement et rapidement, et le Dyson V8 est certainement le meilleur dans ce domaine. Retrouvez-le avec 100 euros de réduction chez Cdiscount pendant les soldes d’été.

Le Dyson V8 en quelques points

Robuste, maniable et puissant, il ne vous laissera pas tomber de sitôt

Autonomie de 40 minutes sur batterie

Polyvalent grâce à ses divers accessoires

Au lieu de 379,99 euros habituellement, l’aspirateur balais Dyson V8 est disponible en promotion à 274 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129

L’exterminateur de poussière

L’aspirateur est l’un des appareils ménagers les plus indispensables, il est donc naturel de vouloir ce qu’il y a de mieux.Le V8 de Dyson saura répondre aux exigences de nombreux utilisateurs, tant par sa robustesse que par ses performances. En effet, son moteur Cyclone 2 Tier Radial est capable d’atteindre une vitesse de 110 000 tr/min avec un niveau sonore relativement faible. Surtout, il est capable d’aspirer des plus petites poussières aux miettes les plus tenaces, du carrelage de la cuisine à la moquette de la chambre.

Grâce à sa taille et à sa légèreté, le Dyson V8 est également facile de le glisser sous les meubles ou de l’utiliser pour aspirer des zones en hauteur. Sa polyvalence est aussi assurée par ses accessoires, qui facilitent l’aspiration des poils de votre animal de compagnie, ainsi que le nettoyage des zones les plus exiguës. Cette simplicité d’utilisation s’accompagne d’une facilité de rangement, l’appareil étant très peu encombrant lorsqu’il n’est pas utilisé, même en comparaison avec d’autres aspirateurs de sa catégorie.

Un aspirateur balai bien conçu

Dyson est aussi réputé pour ses systèmes de filtration, une expertise que l’on retrouve dans le V8, capable de capturer efficacement de nombreux allergènes. En termes d’autonomie, l’appareil est censé fonctionner 40 minutes en mode éco avant de devoir être rechargé. Avec la brosse motorisée, il faudra plutôt compter 25 minutes selon le fabricant, voire 5 minutes en mode max. Quant au temps de recharge, prévoyez 5 heures pour passer de 0 à 100 %.

Là encore, la concurrence ne se distingue pas toujours sur ce point, et les propriétaires de grands logements devraient largement en profiter.D’autant que le bac à poussière de 0,54 litre est doté d’un mécanisme de vidange astucieux et hygiénique, ce qui vous permet de réduire le temps passé au stand (et à la poubelle) sans pour autant vous salir les mains.

