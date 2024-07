Amazon enlève 400 € à ce laptop gaming bien équipé (Ryzen 7 + RTX 4060) pendant les soldes

Il n'est pas tout le temps nécessaire de payer plus de 1 000 euros pour avoir un PC portable gamer puissant. La preuve avec le HP Omen 16 dopé à la RTX 4060 et au Ryzen 7, que l'on trouve pendant ces soldes d'été à 999 euros au lieu de 1 399 euros sur Amazon.

Les PC portables gamer embarquant les derniers CPU et GPU en date sont bien souvent trop onéreux pour les joueurs au budget limité. D’où l’intérêt pour eux d’attendre patiemment les périodes de promotions comme les soldes d’été, durant lesquels on peut par exemple voir un HP Omen 16 équipé d’une RTX 4060 et d’un Ryzen 7 à moins de 1 000 euros.

Les points forts du laptop HP Omen 16

Un écran IPS Full HD de 16,1 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement proposé à 1 399 euros, le HP Omen 16-xd0000sf est désormais affiché à 999 euros sur Amazon.

Une bonne configuration à moins de 1 000 euros

Le HP Omen 16 fait partie de ces laptops gaming à la configuration solide qui devraient largement convenir aux joueurs exigeants férus de combos nerveux. Ces derniers peuvent d’abord compter sur un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive, pratique pour minimiser les ralentissements, y compris dans le multitâche et le montage vidéo.

Côté GPU, c’est une récente RTX 4060 (8 Go) qui prend place dans les entrailles de la machine. Une carte graphique grâce à laquelle on peut lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité, avec en plus plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS, capable de générer des images complètes par IA. Bref, ce PC portable est tout à fait capable de faire tourner les jeux les plus gourmands. N’oublions pas le SSD de 512 Go qui se charge quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité. Et pour préserver les performances de la machine, HP a pensé à l’agrémenter de sa technologie de refroidissement avec évents sur trois côtés et flux d’air à cinq voies.

Une excellente fluidité à tout moment

Côté écran, le HP Omen 16 intègre une dalle Full HD (1 920 x 1 080) de 16,1 pouces, soit une diagonale confortable pour ne louper aucun détail dans une partie. De plus, grâce à la technologie IPS dont il est équipé, cet écran offre des angles de vision bien ouverts. Et pour ne rien gâcher, l’écran promet une fluidité exemplaire grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité primordiale lors des combos nerveux qui ne tolèrent aucun flou de mouvement.

Pour ce qui est de l’autonomie du PC portable, n’espérez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources, mais au moins, la charge rapide est de la partie : HP assure même qu’il est possible de gagner 50 % de batterie en 30 minutes de charge. Enfin, côté connectique, celle-ci est composée de deux ports USB-A, d’un port USB-C, d’un port Ethernet, d’un port HDMI 2.1 et d’une prise combinée casque/micro.

Les meilleurs PC portables gamer en 2024 : notre sélection

