Pour moins de 130 €, Xiaomi déploie le kit parfait pour les télétravailleurs aux petits budgets

Pour travailler efficacement à la maison pendant la période des JO, Xiaomi propose un Bundle incluant un écran PC FHD, avec une barre lumineuse et une souris, le tout moins de 130 euros seulement.

Un bon écran est indispensable pour travailler confortablement, et si vous en cherchant un à prix réduit, la marque Xiaomi déploie un kit de télétravail bien fourni pour satisfaire tout le monde. C’est d’ailleurs une belle aubaine pour les personnes télétravaillant pendant la période des JO. Dans ce kit, on y trouve un moniteur FHD conçu pour la bureautique, accompagnée d’une barre lumineuse pour limiter la fatigue oculaire grâce à une lumière douce et modulable, mais aussi une souris sans fil. Intéressés ? Le voilà à moins de 130 euros.

Qu’est-ce que l’on retrouve dans ce kit Xiaomi ?

Un écran PC de 22″ en FHD

Une barre lumineuse qui se fixe facilement et évite les reflets sur l’écran

Une souris sans fil, simple et légère

Au lieu de 159 euros, ce kit télétravail Xiaomi (avec un écran PC, une souris et une barre lumineuse) se trouve en ce moment en promotion à 129,99 euros seulement sur le site de la marque.

Un moniteur simple, mais suffisant pour télétravailler

Le Xiaomi A22i mise sur le minimalisme pour convaincre. Il est peu encombrant pour trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Sa petite dalle de 22 pouces, n’en fait pas le moniteur le plus à l’aise pour faire du multitâche, mais elle suffit pour travailler confortablement. C’est aussi grâce à sa définition Full HD qui offre des images de très bonne qualité.

Il est idéal pour les utilisations basiques, que ce soit la navigation ou le visionnage de vidéos. Le taux de rafraîchissement de 75 Hz assure également une belle fluidité, mais ce ne sera pas assez pour jouer à des jeux vidéo où aucun temps mort n’est permis comme des FPS ou des MOBA. Enfin, concernant sa connectique, on a le strict nécessaire, à savoir un port HDMI, un port VGA, et une sortie audio (3,5 mm).

Une barre lumineuse très pratique

Dans ce kit de télétravail, on trouve également la Mi Computer Monitor Light Bar. Il s’agit d’une barre lumineuse qui se fixe très facilement sur le haut d’un écran grâce à son support magnétique. Elle peut être ajustée jusqu’à 25°, ce qui permet de l’adapter au mieux à l’écran, et d’éviter des reflets très embêtants. L’axe réglable de 40° permet quant à lui d’utiliser la barre lumineuse sur des écrans incurvés d’une épaisseur de 1 à 32 mm, avec ou sans cadre. La Light Bar peut s’allumer dès le démarrage de l’ordinateur. Pour cela, il suffit de brancher la barre en USB-C à votre machine.

Une fois installée, la Light Bar est capable de diffuser une lumière douce, mais suffisante pour travailler efficacement. Cette luminosité est évidemment réglable : lumière chaude pour les utilisations de l’ordinateur en soirée, lumière plus vive et froide pour des travaux qui requièrent une grande précision, ou lumière plus douce pour les longues sessions devant l’écran.

Xiaomi inclut une télécommande sans fil pratique pour moduler tout cela très facilement. Vous allez pouvoir activer et éteindre la lumière en un seul geste, mais aussi de régler la luminosité et d’ajuster la température des couleurs pour s’adapter à chaque moment de la journée.

Si vous n’êtes pas convaincu par ce Bundle proposé par Xiaomi, il existe d’autres produits pour bien vous équiper pour le télétravail : pour cela, voici notre guide des meilleurs écrans d’ordinateur pour la bureautique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.