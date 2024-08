Amazon brade ce récent TV Philips 4K Ambilight de 65 pouces à prix canon

Vous avez envie de profiter de la magie de l’Ambilight sur grand écran ? Le TV Philips 65PUS8109 de 2024 est parfait et voit même son prix fortement baisser sur Amazon.

Philips Ambilight 65PUS8109 // Source : Amazon

Les téléviseurs de Philips proposent une ambiance unique grâce à l’intégration de la fonction Ambilight sur 3 côtés. Le modèle 65PUS8109 de 2024 en profite, et offre en plus une expérience immersive avec sa grande diagonale de 65 pouces. Il prend en charge les meilleures normes vidéos, et peut même compter sur une connectique HDMI 2.1. De sérieux atouts, qui font de cette référence un téléviseur complet et dont le prix est plus intéressant avec cette remise de 450 euros.

Qu’est-ce qu’on apprécie de ce TV Philips 65PUS8109 ?

Son grand écran de 65 pouces avec Ambilight

Sa compatibilité 4K, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Ses fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, VRR et ALLM

Si le téléviseur Philips 65PUS8109 se vendait à 1 099 euros sur Amazon, en ce moment, on le trouve à 649 euros.

Un grand TV avec de l’Ambilight, ça change la donne

Une fois installée dans votre salon, le TV Philips 65PUS8109 présente un design moderne arborant des bordures quasi inexistantes. Il se démarque par la présence de la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné.

Sa diagonale de 65 pouces vient renforcer l’immersion, et est plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. Son écran LCD dispose d’un bon taux de contraste, sans pour autant se hisser au niveau des performances d’un écran OLED. Pour assurer une bonne qualité d’image, on a droit à une définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi une compatibilité avec les normes HDR10, HDR10+ Adaptative, ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Un OS proche de Google TV

Pour cette série 2024, Philips ne fait pas appel à Google TV, mais revient avec son propre système d’exploitation maison : Titan OS. Une interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres.

Elle donne d’ailleurs accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal, etc. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Enfin, la dalle ayant un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, on ne peut pas profiter de la 4K@120fps, ce qui est bien dommage. On se console avec la présence de ports HDMI 2.1, mais aussi des technologies ALLM (Auto Low Latency) et VRR (Variable Refresh Rate) qui aide à éliminer les déchirures d’écran et saccades, pour des images bien plus nettes et un gameplay plus fluide.

