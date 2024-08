Prix PS5 Slim en baisse, kit Xiaomi télétravail en promo et pack Redmi Note 12 Pro 5G intéressant – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : Sony baisse le prix de sa PlayStation 5 Slim temporairement, Xiaomi brade un kit spécialement conçu pour les télétravailleurs et le Redmi Note 12 Pro 5G se met en pack à moins de 200 euros.

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Promos PS5 : Sony baisse de nouveau le prix de sa PlayStation 5 Slim

Sur le site officiel de PlayStation, les différentes versions de la PS5 Slim sont actuellement en promotion. Le modèle Standard passe de 549 euros à 499 euros et le modèle Digital de 449 euros à 399 euros.

Pour moins de 130 €, Xiaomi déploie le kit parfait pour les télétravailleurs aux petits budgets

Source : site xiaomi

Un écran PC de 22″ en FHD

Une barre lumineuse qui se fixe facilement et évite les reflets sur l’écran

Une souris sans fil, simple et légère

Au lieu de 159 euros, ce kit télétravail Xiaomi (avec un écran PC, une souris et une barre lumineuse) se trouve en ce moment en promotion à 129,99 euros seulement sur le site de la marque.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : prix mini pour ce bon smartphone bradé dans un pack à -33 %

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La qualité de l’écran et des performances de bons niveaux

Doué en photo de jour, et une bonne autonomie

Une enceinte connectée avec Alexa offerte

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est proposé dans un pack avec la Xiaomi Smart Speaker Lite à 199 euros, au lieu de 299 euros sur le site Auchan. L’offre est disponible uniquement en retrait magasin.

Le meilleur des forfaits 5G est là : 160 Go pour 8,99 €/mois seulement

Yura Fresh // Source : Unsplash

Une enveloppe de 160 Go de data en 5G et 23 Go en EU/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau SFR

Et c’est sans engagement

En ce moment, le forfait Red by SFR de 160 Go en 5G est disponible à 8,99 euros par mois. De plus, ce forfait est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G

