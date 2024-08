Pour la rentrée, E.Leclerc propose un pack complet avec PC portable, imprimante et souris, à bon prix

Équipez-vous des pieds à la tête, façon de parler, avec cette offre disponible chez Leclerc où vous retrouvez un bundle comprenant un PC portable HP 15s-eq2086nf, une imprimante HP Deskjet 2822e, une souris sans-fil HP200 et une housse de transport réversible, le tout pour 479 euros.

Pour la rentrĂ©e, c’est normal de vouloir s’Ă©quiper avec du matĂ©riel neuf. Les Ă©coliers ont de nouvelles affaires, un nouveau cartable, de nouveaux livres : pourquoi ne pas se faire plaisir avec un nouvel ordinateur ? Surtout si vous ĂŞtes Ă©tudiant, ou si vous commencez un nouveau travail : il n’y a rien de mieux que d’avoir des bases solides.

Les avantages du HP 15s

Fonctionne avec un processeur AMD Ryzen 5 5500U

Combo 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire sur SSD

Écran Full HD LCD IPS de 15,6″ et frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 Hz

D’habitude, le PC seul coĂ»te 479 euros, l’imprimante HP Deskjet 2822E coĂ»te 60 euros, la souris sans-fil HP200 coĂ»te 23 euros et la housse de protection coĂ»te 27 euros. Le tout devrait donc coĂ»ter 589 euros, mais avec la promo spĂ©ciale rentrĂ©e, vous avez le pack complet pour le prix du PC seul, soit 479 euros.

Un pack HP complet pour bien dĂ©marrer l’annĂ©e

Le PC portable HP 15s-eq2086nf est plutĂ´t compact, puisqu’il mesure 358,5 x 242 x 17,9 mm pour 1,69 kg. Un modèle particulièrement compact et lĂ©ger, ce qui facilite son transport.

CĂ´tĂ© configuration, vous avez une fiche technique plutĂ´t honnĂŞte, avec un processeur AMD Ryzen 5 5500U, une puce graphique AMD Radeon RX Vega 7, un SSD de 512 Go et 8 Go de mĂ©moire DDR4. On pourrait lui reprocher d’ĂŞtre un peu lĂ©ger cĂ´tĂ© mĂ©moire vive, ce qui fait qu’il se contentera d’activitĂ©s bureautiques, car il est trop lĂ©ger pour du gaming. Bonne nouvelle : il est possible de l’upgrader manuellement.

Une imprimante, une souris et une housse en complément

Bien que l’ordinateur soit Ă©quipĂ© d’un trackpad, rien ne vaut le confort d’une souris. C’est ce que vous propose la HP200 fournie avec. Il s’agit d’une souris sans-fil toute simple, livrĂ©e avec un dongle USB pour une connexion sans latence. Elle peut aller jusqu’Ă 1600 DPI, donc lĂ aussi, une souris bureautique. Elle fonctionne avec deux piles AAA pour une autonomie allant jusqu’Ă 12 mois.

L’autre gros morceau de ce pack, c’est bien entendu l’imprimante. Il s’agit du modèle HP Deskjet 2822e qui fonctionne en WiFi. Comme ça, vous n’avez pas Ă la brancher Ă portĂ©e de fil de votre ordinateur. Elle imprime en couleur ou en noir et blanc, en utilisant des cartouches d’encre. D’ailleurs, il faudra des modèles HP 305 (ou Ă©quivalents) pour l’alimenter. En plus d’imprimer, elle fait aussi copie et scan. C’est une impression de bureautique, on ne peut plus classique, qui fait ce qu’on lui demande.

Enfin, petite cerise sur le gâteau, vous recevez aussi une housse de transport rĂ©versible pour l’ordinateur, afin de le transporter sans l’abĂ®mer.

Si vous cherchez d’autres ordinateurs pour comparer celui-ci avant d’arrĂŞter votre choix, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide comparatif des meilleurs PC portables Ă moins de 500 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.