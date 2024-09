Hisense 55U7NQ : un TV 4K QLED et 144 Hz à moitié prix grâce à cette offre

Le Hisense 55U7NQ était le téléviseur officiel de l’Euro 2024 et promet donc une finesse et des technologies d’affichage pour profiter de vos programmes dans d’excellentes conditions. Il est actuellement disponible à 529 euros au lieu de 999 euros au lancement.

TV 55U7NQ // Source : Hisense

Ce n’est pas parce que c’est la rentrée qu’il ne faut pas se faire plaisir : entre les Jeux paralympiques de Paris, la reprise des saisons sportives et toutes les sorties gaming à venir en cette fin d’année : autant de raisons de s’équiper d’un téléviseur à la hauteur pour s’immerger totalement dans ses loisirs favoris. En cumulant plusieurs réductions, le Hisense 55U7NQ tombe presque à moitié prix.

Les avantages du Hisense 55U7NQ

Une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz

Il est compatible Dolby Vision et HDR10+

Profite d’un bon contraste et d’une colorimétrie affinée

Au lieu de 999 euros à son lancement, le téléviseur Hisense 55U7NQ est affiché à 579 euros chez E.Leclerc. Après l’achat, vous pouvez prétendre à une offre de remboursement de 50 euros auprès de la marque, pour un prix final de 529 euros.

Un téléviseur polyvalent et d’une taille correcte

Avec le Hisense 55U7NQ dans votre salon, vous bénéficiez d’une image 4K sur une dalle QLED de 55 pouces utilisant la technologie des Mini LED. Grâce à elle, les LED utilisées sont plus petites, et donc plus nombreuses, ce qui lui permet d’afficher des couleurs plus détaillées pour un rendu plus naturel, ainsi qu’un contraste plus marqué.

En plus, vous bénéficiez de toute une batterie de technologies d’amélioration de l’affichage, avec l’IMAX Enhanced, le HDR10+, le Dolby Vision ou encore le HLG. Ce téléviseur bénéficie en plus d’une IA dédiée au sport (il était la vedette de l’Euro 2024) qui optimiser la fréquence d’affichage pour une image fluide lorsqu’il y a match.

Un téléviseur qui détecte automatiquement la luminosité

Ce n’est pas tout ce que propose le Hisense 55U7NQ. Avec sa fréquence de rafraichissement maximum de 144 Hz, vous allez en prendre plein la vue en lançant vos jeux préférés sur console de salon. Par contre, c’est dommage qu’il ne propose que deux ports HDMI 2.1. Sachant qu’il y a deux ports HDMI supplémentaires tout de même, ce qui vous permet de brancher vos consoles et autres appareils externes. Ainsi qu’un port USB pour lire vos fichiers personnels.

Pour continuer un peu dans les points qui coincent un peu, notons le design plastique qui fait un peu cheap, ainsi qu’une qualité sonore qui laisse à désirer, notamment au niveau de la spatialisation. Prévoyez une barre de son si vous n’en avez pas déjà , sachant que le pied central de ce téléviseur peut éventuellement gêner l’installation de celle-ci, en fonction de votre meuble TV. Mais pour le prix, ce sont des défauts dont vous pouvez passer outre et qui peuvent être contournés assez facilement.

Pour vous aider à choisir une TV 4K connectée et adaptée à vos besoins et votre budget, vous pouvez consulter notre guide dédié à ce sujet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.