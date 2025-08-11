Ce laptop Dell à -25 % prépare déjà la rentrée avec son Core 7, un grand écran de 16″ et une configuration premium

Le site officiel de Dell propose un ultrabook solide à prix cassé : le Dell 16 DC16251 qui passe de 779 euros à 579,01 euros, soit une belle réduction de quasiment 200 euros.

Dell 16 DC16251 // Source : Frandroid

C’est souvent que Dell propose des réductions sur ces PC à même son site. Ce qu’il y a de bien c’est qu’il y en a pour tout le monde : des professionnels aux gamers en passant par les utilisations plus casual, pour faire un peu de bureautique et de multimédia. Le modèle DC16251 présenté ici avec 25 % de réduction est plutôt polyvalent, à l’exclusion du gaming pur et dur. Une machine orientée pour le travail et le multimédia faite pour durer quelques années grâce à sa configuration solide.

Les points forts du Dell 16 DC16251

Son processeur Intel Core 7 150U

Les 16 Go de RAM DDR5 5200 MT/s assurent la fluidité

La connectique généreuse pour brancher tous les périphériques

Comme précisé plus haut, cette version du Dell 16 coûte normalement 779 euros. Mais avec la promo en cours actuellement, elle passe à 579,01 euros.

Un ultrabook 16″ avec les reins solides

Avec le Dell 16 DC16251, la marque fait du pied aux personnes désireuses de se procurer un PC portable solide, que ce soit pour travailler ou se divertir. Par contre, il ne faut pas compter sur du gaming haut de gamme, car il n’est équipé que d’une puce Intel UHD avec mémoire graphique partagée. Par contre, il peut compter sur son processeur Intel Core 7 150U avec 10 cœurs et une cadence max de 5,4 GHz pour faire tourner tout le reste.

Si vous avez de gros logiciels professionnels ou autre à lancer, il peut s’en charger sans problème et afficher tout ça sur son écran de 16 pouces. Ce dernier affiche de la Full HD+ avec un traitement antireflet pour une utilisation plus confortable, même si la luminosité de 300 cd/m² n’est pas des plus élevées, mais c’est la moyenne du genre.

Un PC qui devient un véritable centre multimédia

Avec tout ça, il faut de la mémoire vive et c’est ce que propose le Dell 16 avec ses 2 x 8 Go de RAM DDR5 5200 MT/s qui permettent de profiter d’une bonne fluidité. Notez qu’il existe une version avec 2 x 16 Go de RAM, mais qui est forcément plus chère. Le stockage est assuré par un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go avec Windows 11 Famille dessus, un starter pack des plus classiques qui a fait ses preuves.

Pour ne pas limiter son utilisation à ses seuls atouts, Dell a jugé bon de le doter d’un port HDMI 1.4, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 et un lecteur de carte SD. Ainsi, vous pouvez relier tous vos appareils, comme un second écran, pour améliorer vos conditions de travail, votre productivité ou tout simplement votre confort. Le tout dans une machine de 356,78 x 249,52 x 16,18/19,05 mm pour 1,98 kg, ce qui est limite pour un ultrabook.

Si jamais c’est vraiment un ultrabook qui vous intéresse, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur ces laptops fins et légers pour trouver chaussure à votre pied.

