Plus rapides et plus efficaces, les SSD véhiculent la promesse de redonner un coup de boost à votre configuration en comparaison d’un HDD classique. Aujourd’hui, Amazon propose de belles réductions sur les références BX500 de la marque Crucial en 120, 240, 480 et 960 Go, avec un prix de départ à 20 euros.

Vous souhaitez remplacer votre ancien HDD — ou compléter votre configuration actuelle — avec un SSD ? On trouve aujourd’hui sur Amazon le SSD Crucial BX500 120 Go à 20 euros (au lieu de 23 euros), 240 Go à 28,49 euros (au lieu de 42 euros), 480 Go à 47,40 euros (au lieu de 78 euros) et 960 Go à 118 euros (au lieu de 158 euros).

En adoptant le format 2,5 pouces, ce modèle de SSD peut facilement se loger à l’intérieur d’un PC ou d’un laptop (à l’exception des modèles plus fins comme les ultrabooks). Avec des instructions simples, un logiciel de clonage fourni et des vidéos explicatives : l’installation est réellement à la portée de tous.

Il propose une vitesse de lecture à 540 Mo/s et une vitesse d’écriture allant au maximum jusqu’à 500 Mo/s — ce qui est très efficace à l’usage au quotidien — estimée à 300% plus rapide qu’un disque dur classique. De plus, ils embarquent également la technologie 3D NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur plusieurs couches afin de gagner en endurance, en rapidité et surtout qui permet, par la même occasion, de baisser la consommation énergétique.

Bref, un SSD représente tout simplement la solution idéale pour lancer Windows en quelques secondes au démarrage, exécuter rapidement vos logiciels installés dessus, ou encore pour naviguer de manière plus fluide sur Internet.

Pourquoi recommande-t-on ces SSD ?

Compatibles avec la grande majorité du parc informatique

Leur vitesse élevée en lecture/écriture

Une solution idéale pour remplacer/compléter un HDD

Temps de démarrage réduit et lancement rapide des applications

Sur Amazon, le SSD Crucial BX500 de 120 Go est à 20 euros, le 240 Go à 28,49 euros, le 480 Go à 47,40 euros ou encore le 960 Go à 117,80 euros.

