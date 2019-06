Pour l’anniversaire des 5 ans du programme Cdiscount à volonté, l’abonnement est aujourd’hui proposé à 5 euros l’année au lieu de 29 euros. Le moment idéal pour tester les avantages du service à moindres frais.

Si vous connaissez Amazon Prime, retenez que le programme Cdiscount à volonté est assez similaire en proposant de nombreux avantages pour ses membres. Normalement proposé à 29 euros pour une année complète (soit 2,42 euros/mois), l’abonnement annuel est aujourd’hui affiché à 5 euros seulement à l’occasion des cinq ans du service.

L’abonnement Cdiscount à volonté apporte de nombreux avantages pour ses clients, réguliers ou non. Tout d’abord, la livraison est gratuite et illimitée sur une sélection de produits éligibles, dont évidemment tous les produits expédiés par Cdiscount. Votre commande doit néanmoins être d’un montant minimum de 10 euros et ne doit pas dépasser un poids de 20 kg pour 1,70 m (hauteur, largeur et profondeur). Le délai de livraison est d’un jour ouvré pour toute commande passée avant 14 heures.

En prenant en compte le coût moyen des livraisons (bien souvent entre 3 et 10 euros), ce type de service est généralement rentabilisé en deux ou trois commandes. De plus, il permet également de réaliser des économies grâce à l’accès privilégié aux nombreuses offres et autres codes promos.

Enfin, l’abonnement comprend aussi l’accès à d’autres services complémentaires, notamment à 1600 titres de presse en ligne en illimité sur LeKiosk, dont des quotidiens comme Libération, Le Figaro, le JDD et des magazines comme Le Point, l’Express, 01Net ou PC Gamer.

