Que vous jouiez à Pokémon Go ou Harry Potter Wizard Unite, une batterie externe peut clairement sauver la vie de votre smartphone lors d’une partie. Si vous recherchez une solution sans craquer le fond de votre porte-monnaie, la batterie Samsung d’une capacité de 5 100 mAh est aujourd’hui disponible à 3,99 euros sur Cdiscount grâce à une ODR de 30 euros.

Commercialisée à 33,99 euros, la batterie externe Samsung d’une capacité de 5100 mAh est aujourd’hui disponible à 3,99 euros sur Cdiscount, soit une économie de 30 euros grâce à l’offre différée de remboursement valable jusqu’au 30 juin prochain. Une bonne nouvelle pour les adeptes de jeux en réalité augmentée donc, mais également pour celles et ceux qui voyagent beaucoup.

D’un design compact, cette batterie externe se veut facilement transportable. Son petit format pratique lui permet notamment de se glisser facilement dans une poche de pantalon ou dans un sac. Elle dispose d’ailleurs d’une petite lanière pour s’accrocher n’importe où, très utile lorsqu’il est nécessaire de tenir la batterie en même temps de consulter son smartphone.

Elle propose une capacité de 5 100 mAh et est équipée d’une charge rapide de 15W, ce qui permet par exemple de recharger entièrement un Samsung Galaxy S8 en 100 minutes environ. Elle-même se recharge d’ailleurs plutôt rapidement, en 200 minutes exactement via son port USB-C. De plus, elle intègre 4 petites LED pour vérifier en temps réel le niveau de la batterie.

Pas uniquement utilisable avec les smartphones du constructeur coréen, elle est évidemment compatible avec la majorité des appareils électroniques, qu’ils soient équipés d’un port micro USB ou USB-C.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son design compact et facilement transportable

Sa charge rapide jusqu’à 15 W

Son petit prix

Grâce à l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 30 juin 2019, la batterie externe Samsung de 5 100 mAh est aujourd’hui disponible à 3,99 euros sur Cdiscount.

Retrouvez la batterie externe Samsung (bleue) à 3,99 euros

Retrouvez la batterie externe Samsung (grise) à 3,99 euros

Le lot de deux est également disponible à 6,99 euros, où il est tout à fait possible de cumuler deux ODR pour obtenir ce prix.

Retrouvez le lot de 2 batteries Samsung à 6,99 euros

Pour comparer ce modèles avec les autres références du marché, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleures batteries externes en 2019.