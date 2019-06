2 To de stockage en SSD c’est suffisant pour définitivement reléguer les vieux disques durs à plateaux non ? Le QVO 860 2 To de Samsung est proposé à 178 euros au lieu de 230 euros environ habituellement sur Amazon, après application du coupon de 9,40 euros.

Longtemps bien trop chers pour être utilisés comme support de stockage de masse, les SSD arrivent désormais à proposer d’importante capacité de stockage à des prix abordables. Nouvel exemple avec le Samsung 860 EVO, dans sa généreuse version 2 To, qui est proposé à 178 euros seulement sur Amazon, après application d’un coupon de réduction de 9,40 euros (le prix change au moment de la validation de la commande). C’est une belle réduction pour ce disque qui est habituellement vendu autour de 230 euros chez le marchand.

Le 860 QVO est un SSD tout ce qu’il y a de plus classique avec son format 2,5 pouces. Il peut donc se loger facilement à l’intérieur d’une tour de PC, ordinateur portable, et même d’une PS4. Pour les ultrabooks en revanche, ça ne passera pas. Selon Samsung, il atteint une vitesse de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. C’est dans la moyenne des SSD grand public.

Il utilise la 4e génération de mémoire V-NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en endurance, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique. Il y a 4 bits par cellule, ce qui explique cette grande capacité à un prix décent.

On ne peut que vous conseiller d’équiper votre machine avec un SSD, pour gagner en rapidité d’exécution, mais surtout en fluidité. Avec 2 To vous pourrez enfin vous débarrasser de vos vieux disques à plateau.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Un rapport euros / Go rarement vu sur un SSD ;

Une vitesse de lecture/écriture tout à fait honnête ;

2 To pour remplacer tout vos vieillissants disques durs à plateaux.

Le SSD Samsung 860 QVO d’une capacité de 2 To est disponible à 178 euros sur Amazon, au lieu de 230 habituellement. Pour profiter de ce tarif, il faut sélectionner (si ce n’est pas le cas d’office) le coupon de réduction de 9,40. Le prix sera ajusté au moment du paiement.

Achetez le SSD Samsung 860 QVO (2 To) sur Amazon à 178 euros