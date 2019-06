L’un des meilleurs téléviseur OLED du marché, le LG OLED55C8 est profite des soldes d’été pour tomber à 1488 euros au lieu de 1990. 500 euros de gagnés.

Pas besoin de long discours. La technologie OLED offre une bien meilleure qualité d’image que le LCD, notamment car elle offre un contraste que l’on peut considérer comme infini. Vous gagnerez toujours à passer à l’OLED, mais certains téléviseurs sont meilleurs que d’autres c’est le cas de la série C8 de LG. À L’occasion des soldes d’été 2019, la LG 55C8 a droit à une réduction de plus 500 euros chez Boulanger à 1488 euros contre 1990 euros habituellement.

Ce téléviseur d’une diagonale de 55 pouces UHD embarque le tout dernier processeur de a9 de la firme. En plus d’être performants, il raffine encore traitement d’image de la firme, et prend en charge toutes les dernière technologies comme le HDR10 et Dolby Vision. Pour ce qui est du son, elle intègre un système 2.2 de 40W. Le LG OLED 55C8 dispose enfin de fonctionnalités « smart TV », possède Google Assistant, et tourne sous WebOS

Ce qu’il faut retenir

Un écran OLED de 55 pouces et UHD/4K

De belle performances et un excellent traitement d’image

Simplement l’un des meilleurs téléviseur du marché.

Le LG OLED55C8 est disponible à 1488 euros chez Boulanger à l’occasion des soldes d’été 2019. Elle est également disponible chez Fnac à 1490 euros.

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !

