Si vous souhaitez avoir un lecteur Blu Ray 4K qui ne sert pas uniquement à lire vos films préférés, la Xbox One S est la machine qu’il vous faut dans votre salon (ou votre chambre). On trouve aujourd’hui le pack de la console 1 To avec Forza Horizon 4 à 169 euros sur Cdiscount.

Pendant l’E3 2019, Microsoft a laissé entrevoir le futur avec le « Project Scarlett ». Le présent est néanmoins assuré par la Xbox One S qui est aujourd’hui remisée grâce aux Soldes 2019. Le pack avec le célèbre jeu de course Forza Horizon 4 s’affiche sur Cdiscount à 169 euros (au lieu de 279 euros) après avoir appliqué le code promo CONSOLES50 lors du paiement.

La Xbox One S est une version Slim de la console originalement sortie en 2013. Elle garde les mêmes caractéristiques que sa petite-sœur en embarquant un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive, tout en étant plus compacte et plus silencieuse.

En plus des licences exclusives comme Halo, Gears of War, Forza, Ori, ou encore plus récemment Sea of Thieves, elle se distingue notamment en intégrant un lecteur Blu-Ray 4K, ainsi qu’en étant compatible avec les technologies HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X. L’idéal pour celles et ceux qui ont les équipements compatibles dans leur salon.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Plus compacte et plus silencieuse que l’original

Les licences exclusives Microsoft

Son lecteur Blu-Ray 4K et sa compatibilité HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

Vendue en pack avec le jeu Forza Horizon 4, la console Xbox One S 1 To est aujourd’hui disponible à 169 euros sur Cdiscount.

