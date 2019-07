Les Prime Day ont commencé sur les chapeaux de roue. Pendant toute la durée de l’événement, nous allons suivre l’arrivée des promotions. Pour vous y retrouver dans la pléthore d’offres, nous avons sélectionné ici les meilleures sur les TV et l’audio.

Pour les Prime Day, Amazon casse les prix sur des dizaines de produits dans le domaine de l’image et du son, voici celles qui nous ont tapées dans l’œil. Nous vous rappelons que les offres sont susceptibles d’évoluer au fil de la journée, et que de nouvelles peuvent apparaître. N’hésitez pas à revenir ici souvent pour ne rien rater.

LG 55C8 à 1212 euros, la meilleure offre TV / Son

La technologie OLED offre aujourd’hui la meilleure qualité d’image notamment car elle offre un contraste infini. Dans la famille OLED, certains téléviseurs sont meilleurs que d’autres, c’est le cas de la série C8 de LG. Pour les Prime Day, le téléviseur LG OLED 55C8 tombe à 1212 euros. C’est un excellent prix puisque — en période de soldes — on le trouve aujourd’hui à 1500 euros, il avait été lancé à 2500 euros l’année dernière pour mémoire.

Retrouvez le LG OLED 55C8 à 1212 euros

Samsung QE65Q67R : 65 pouces et QLED à 1299 euros

Le QE65Q67R est l’un des joyaux de la gamme de TV QLED 2019 de Samsung. Ce modèle 65 pouces profite d’une belle baisse de prix pour les Prime Day 2019 et s’affiche à 1299 euros contre 1690 euros habituellement. Il propose une diagonale d’écran de 65 pouces. Avec sa définition 4K et sa compatibilité HDR10+, elle est parée pour les derniers standards du marché et permettra de regarder les contenus compatibles avec une excellente qualité d’image.

Retrouvez la TV QE65Q67R à 1299 euros

Barre de Son Bose Solo 5 à 169e, simple et efficace

Bose est un spécialiste en la matière et propose dans son catalogue une belle gamme de barres de son. La Bose Solo 5 est son modèle le plus accessible, mais qui propose une prestation très honorable avec un encombrement très réduit. Elle proposera un meilleur rendu sonore que la majorité des téléviseurs et pourra également servir d’enceinte Bluetooth. Malgré sa taille, elle offre une bonne spatialisation et est particulièrement efficace pour retransmettre des dialogues. Pour les Prime Day 2019 elle passe à 169 euros au lieu de 279 euros

Retrouvez la Bose Solo 5 à 179 euros

Sonos Play:1 : le meilleur rapport qualité/prix de Sonos encore meilleur

Commercialisée à 179 euros sur le site officiel, l’enceinte Sonos Play:1 passe à 149 euros sur Amazon à l’occasion des Prime Day, soit une économie de 30 euros. Elle diffuse un son clair et puissant à 360 degrés pour se disperser harmonieusement dans l’ensemble de la pièce et elle est compatible multiroom.

Retrouvez la Sonos Play:1 (blanche) à 149 euros

Jabra Elite 65t : les True Wireless de l’élite

Habituellement commercialisés à 179 euros, les Jabra Elite 65t passent à 129 euros pendant les Prime Day 2019 sur Amazon. Un excellent rapport qualité/prix pour ces écouteurs — vraiment — sans fils et sur tous les coloris. Les Jabra Elite 65t se dispensent de la mention « Active » puisqu’ils ne sont pas destinés uniquement aux sportifs. Ils proposent toutefois bien une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures. Ils sont élégants et surtout confortables, même lors d’une écoute prolongée.

Retrouvez les Jabra Elite 65T à 129 euros

Le casque à réduction de bruit Sennheiser HD 4.50

Face au Sony WH-1000XM3 qui se trouve autour des 300 euros, le Sennheiser HD 4.50 profite d’une baisse de prix pour les Prime Day 2019 et s’affiche à 99,99 euros seulement sur Amazon. Et même si la prestation n’est pas équivalente, notre casque allemand s’en sort relativement bien et devrait amplement satisfaire ses utilisateurs nomades. Premièrement, le Sennheiser HD 4.50 profite d’une réduction de bruit active efficace au quotidien. Vous pourrez écouter de la musique pendant près de 18 heures sans interruption

Retrouvez le Sennheiser HD 4.50 à 99 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.