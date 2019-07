Si « geeker » ne faisait pas partie de votre programme cet été, les nombreuses offres alléchantes pour la PlayStation 4 Slim vous feront sûrement changer d’avis. La console dernière génération de Sony est aujourd’hui disponible à partir de 249 euros pour le modèle 500 Go avec 2 manettes et jusqu’à 299 euros seulement pour le modèle 1 To avec 2 manettes et 2 jeux.

Seule ou en pack, la PlayStation 4 Slim a rarement été aussi abordable que pendant les soldes d’été 2019. Le modèle 500 Go avec deux manettes à 249 euros ; la même offre avec Grand Theft Auto 5 à 259 euros ; et le modèle 1 To avec 2 manettes et deux 2 jeux (Crash Team Racing Nitro-Fueled avec God of War ou Days Gone) à 299 euros. Retrouvez toutes les offres à cette adresse.

La PlayStation 4 est la console de salon la plus vendue de sa génération, tous modèles confondus. Après le succès de la première du nom, c’est en 2016 que Sony lance la version Slim de sa PlayStation 4. Elle possède globalement les mêmes caractéristiques que son aînée (à savoir un processeur octa-core x86, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM), mais est 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout bien plus silencieuse. Notez d’ailleurs que les boutons tactiles sur la devanture de la console ont été remplacés par des boutons physiques pour éviter les nombreux bugs recensés par la communauté avec l’ancien modèle — qui n’est d’ailleurs aujourd’hui plus commercialisé.

Bien qu’elle n’offre pas la puissance de la PS4 Pro, il faut savoir que les deux machines partagent le même catalogue de jeux. Ces derniers ne seront juste pas optimisés pour un rendu 4K, mais cela n’est pas très grave si vous ne possédez pas un téléviseur compatible UHD. Les graphismes de la dernière génération de console sont déjà impressionnants en l’état et bénéficient tout de même du HDR.

Pour en revenir aux jeux vidéo, Sony possède par ailleurs l’une des meilleures vitrines du marché via son PlayStation Store. On retrouve de nombreuses productions des éditeurs tiers, mais surtout les excellentes exclusivités du constructeur japonais, pour ne citer que The Last of Us, Uncharted ou God of War, par exemple. De plus, ce catalogue s’étoffe avec le PlayStation VR — aka le seul casque de réalité virtuelle disponible sur console.

Pour en découvrir davantage, nous vous conseillons de consulter notre guide des meilleures consoles en 2019.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

Plus fine et plus silencieuse que le modèle d’origine

Compatible HDR pour profiter d’une expérience visuelle améliorée

Un catalogue de jeux vidéo très fourni

La PlayStation 4 Slim est disponible à partir de 249 euros pour le modèle 500 Go avec 2 manettes DualShock 4 — coloris blanc et noir.

Retrouvez la PS4 Slim 500 Go (blanche) à 249 euros

Retrouvez la PS4 Slim 500 Go (noire) à 249 euros

Toujours en 500 Go avec 2 manettes, la console de Sony est disponible à 259 euros avec le jeu Grand Theft Auto 5.

Retrouvez la PS4 Slim + GTA V à 259 euros

Ensuite, le modèle 1 To de la PlayStation 4 Slim profite également d’une belle promotion. Le pack console Crash Team Racing Nitro-Fueled (avec deux manettes) est accompagné en supplément du jeu God of War ou Days Gone pour un total de 299 euros.

Retrouvez le pack PS4 Slim + CTR + God of War à 299 euros

Retrouvez le pack PS4 Slim + CTR + Days Gone à 299 euros

Ceci n’est que notre sélection. Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi celle-ci, nous vous invitons à retrouver l’ensemble des offres PlayStation 4 sur Cdiscount.