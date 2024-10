PS Plus en novembre 2024 : un manga culte adapté dans un nouveau jeu et un périple occulte au cœur de Tokyo

Novembre approche et Sony dévoile les trois jeux qui seront offerts dans son service PlayStation Plus lors des prochaines semaines. Au programme : chasse aux démons dans Tokyo, course de Hot Wheels et un jeu inédit dans l’univers de Death Note.

Depuis quelques semaines, un nouveau jeu Death Note affolait la toile. C’est désormais officiel : Death Note : Killer Within sortira le 5 novembre et fera même partie de la sélection de jeux gratuits du PlayStation Plus en novembre en compagnie de deux autres titres.

Les jeux offerts sur PlayStation Plus en novembre 2024

Pas de jeu AAA ce mois-ci mais les amateurs de la culture nippone apprécieront probablement Ghostwire : Tokyo, un jeu à la première personne dans un Tokyo envahi par les forces occultes.

Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged (PS4, PS5)

Ghostwire : Tokyo (PS5)

Death Note : Killer Within (PS4, PS5)

Ces jeux seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus du 5 novembre au 2 décembre.

Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged

Des bolides, des motos, des quads et même des tout-terrain, les collectionneurs de Hot Wheels vont être ravis ! Dans ce jeu de course dynamique, ce sont plus de 130 véhicules qui sont pilotables et customisables à l’envi. On apprécie surtout les graphismes, toujours aussi réalistes et magnifiques !

Score Metacritic : 77/100

Ghostwire : Tokyo

Séance d’exorcisme dans le Japon moderne. Non, nous ne sommes pas dans Bleach ou Jujutsu Kaisen mais ce jeu a de quoi nous rappeler cette atmosphère. Dans un Tokyo purgé de tous ses habitants et en proie à des yōkai de toutes sortes, Akito Izuki devient l’hôte d’un fantôme nommé KK et se découvre des pouvoirs. Ensemble, ils comptent lever le voile sur la catastrophe occulte qui frappe Tokyo.

Score Metacritic : 75/100

Death Note : Killer Within

Démasquer Kira ou tuer L. Tel sera votre objectif dans ce jeu de déduction sociale inspiré de l’univers de Death Note. Avec son gameplay à la Among Us, les joueurs peuvent incarner des personnages emblématiques de l’œuvre de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, dont l’un sera propriétaire du Death Note. Le fameux carnet capable de tuer n’importe qui rien qu’en inscrivant son nom.

Dernière chance pour les jeux offerts du mois d’octobre :

Les abonnés PlayStation Plus ont également jusqu’au 4 novembre pour ajouter les jeux offerts d’octobre à leur catalogue :

WWE 2K24 (PS4, PS5)

Dead Space (PS5)

Doki Doki Literature Club Plus ! (PS4, PS5)

