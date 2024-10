PS Plus Extra et Premium en octobre 2024 : on passe Halloween avec une horde de zombies ou au château des meurtres ?

Ce mois-ci, le PlayStation Plus nous régale avec une sélection de jeux avec quelques titres d’horreur çà et là, bien entendu. Qu’il faille survivre dans un Los Angeles envahi de zombies, cloîtré dans un château avec un tueur ou sur une île où rôdent des dinos affamés, ce sera frissons garantis !

Octobre oblige, le PlayStation Plus sort le 15 octobre prochain quelques jeux d’horreur dont deux grands classiques pour les abonnés Premium. Et pour les personnes qui ne supportent pas les jump scares et le gore inutile, vous pouvez toujours vous perdre dans les étendues sauvages d’un des derniers Ghost Recon ou dans les casse-têtes de Gris.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les sorties PS Plus Extra et Premium en mois/année

Dead Island 2 – PS4, PS5

Après des années d’attente et de sorties repoussées, Dead Island 2 a enfin vu le jour l’année dernière après une production chaotique. Le principe reste le même que le premier volet, à la différence près que ce jeu-ci se déroule en Californie. Toute la ville de Los Angeles est en quarantaine suite à la propagation de l’épidémie zombie, dans ce chaos, six survivants tentent d’échapper à l’enfer.

Score Metacritic : 73/100

© Deep Silver

The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me – PS4, PS5

Développé par le même studio à l’origine d’Until Dawn, The Devil in Me est lui aussi un survival horror interactif avec plusieurs personnages jouables et embranchements scénaristiques. Dans ce volet de la série Dark Pictures, une équipe de documentaristes reçoit une invitation pour visiter une réplique du « Château des meurtres », repaire d’un tueur en série. Une opportunité en or qui ne tardera pas à devenir un véritable cauchemar pour les protagonistes.

Score Metacritic : 69/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Gris – PS4, PS5

Un peu plus de légèreté cette fois-ci. Gris est un jeu de casse-têtes se déroulant dans un monde coloré qui met plus à l’épreuve vos neurones que votre sang-froid. Gris, c’est le nom de l’héroïne, a créé ce monde suite à une épreuve douloureuse mais peine à en sortir. À l’aide d’une palette d’émotions différentes, elle évoluera dans ce périple reflétant les méandres de son âme et percevra son monde sous un tout autre jour.

Score Metacritic : 82/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Two Point Campus – PS4, PS5

Return to Monkey Island – PS5

Ghostbusters : Spirits Unleashed – PS4, PS5

Firefighting Simulator – The Squad – PS4, PS5

Overpass 2 – PS5

Tour de France 2023 – PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon : Wildlands – PS4

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Le Dernier Horloger – PS VR2

Dino Crisis – PS4, PS5

Forbidden Siren – PS4, PS5

R-Type Dimension EX – PS4

Playstation App Télécharger gratuitement

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !