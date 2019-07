Passer d’un HDD à un SSD, c’est un peu comme passer de l’ADSL à la Fibre : ça change la vie ! Pourquoi ne pas en profiter maintenant que cette technologie est bien plus abordable qu’à ses débuts ? Pour preuve, le SSD interne Kingston d’une capacité de 480 Go s’affiche à 47 euros sur Amazon, soit moins de 10 centimes le Go.

Compacité, solidité et rapidité sont les quelques avantages d’un SSD par rapport à un disque dur traditionnel. Intéressés ? On trouve aujourd’hui le SSD interne Kingston de 480 Go est dorénavant disponible sur Amazon à 47 euros seulement. S’il était autrefois vendu au prix excessif de 160 euros à son lancement, notez que c’est aujourd’hui le prix le plus bas constaté jusqu’à maintenant.

Comme la plupart des SSD, la référence Kingston adopte le format 2,5 pouces (10 x 0,7 x 7 cm). Il peut donc se loger facilement à l’intérieur d’une tour PC ou d’un laptop, à l’exception des ultrabooks qui sont trop fins. Cette petite taille n’est néanmoins pas une preuve de fragilité. Puisqu’il n’y a pas de pièces mécaniques, ils résistent beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations et sont de manière générale moins sujets aux pannes.

Il propose une capacité de stockage de 480 Go, ce qui est amplement suffisant pour installer un système d’exploitation et quelques jeux ou applications gourmandes comme Photoshop, même s’il faudra sûrement conserver un ancien HDD pour y stocker toutes vos données (photos, vidéos, etc.). Sa vitesse est évidemment élevée : 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture — soit 10 fois plus rapide qu’un disque dur classique.

Bref, on ne peut que vous conseiller d’équiper votre machine avec un SSD, d’autant plus que cette technologie est dorénavant bien plus abordable qu’auparavant. Notez d’ailleurs que Kingston garantit son produit pendant 1 an.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Le prix le plus bas constaté

La solidité d’un SSD en général

Tout simplement 10 fois plus rapide qu’un HDD

Le SSD Kingston 480 Go est aujourd’hui disponible à 47 euros seulement sur Amazon, contre plus de 160 euros à sa sortie.

Retrouvez le SSD Kingston 480 Go à 47 euros