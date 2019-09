Commencez à préparer votre liste de Noël (ou de rentrée), les French Days d’automne reviendront le 27 septembre. Tous les e-commerçants français vont une nouvelle fois proposer des centaines de promotions pour préparer les fêtes… ou la rentrée étudiante pour ceux qui commencent tard

Ils sont de retour. Les e-commerçants se sont mis d’accord : les French Days de la rentrée et un peu de Noël aussi — de l’automne en fait — seront de retour à partir du 27 septembre à 7h, et pour un peu plus de 4 jours. La fin est prévue le 1er octobre à 7 heures de matin précisément. Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount ou encore Rue de Commerce seront de retour avec de nombreuses promotions. Pour cette quatrième édition, l’événement prend encore de l’ampleur puisque pas moins de 200 commerçants se joindront à la fête. Pas seulement en ligne qui plus est, des boutiques physiques participeront également.

Comme d’habitude, les équipes Bons Plans de FrAndroid seront mobilisées pour sélectionner les meilleures offres des French Days chez les différents e-commerçant. Si vous cherchiez un smartphone, un PC ou tout autre produit high-tech ce sera l’occasion de vous laisser tenter. Vous pourrez retrouver nos sélections thématiques ou par marchand. Rendez-vous le 27. Pour ne rien rater de l’événement, pensez à suivre FrAndroid Bons Plans sur Twitter. Vous pouvez également recevoir par email certaines offres grâce au formulaire ci-après.