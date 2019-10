Votre domicile est éligible à la Fibre, mais vous ne savez pas quel fournisseur d’accès Internet choisir ? Aujourd’hui, SFR a justement mis à jour son offre RED box sans engagement. Toujours à 22 euros par mois à vie, l’abonnement inclut désormais une option bien pratique nommée « débit plus » pour faire grimper le débit théorique jusqu’à 1 Gb/s, le tout sans surcoût.

Jusqu’au 7 octobre prochain, la RED box de SFR est proposée à 22 euros par mois avec l’option « débit plus » offerte. Cette dernière normalement proposée pour 5 euros supplémentaires permet d’atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi, au lieu de respectivement 200 Mb/s et 50 Mb/s. Comme d’habitude avec RED by SFR, le prix de l’abonnement est à vie !

L’offre RED Box en bref

Un abonnement Internet Fibre/THD sans engagement

L’option « débit plus » jusqu’à 1 Gb/s

Un prix toujours à vie !

L’abonnement Fibre à la RED Box de SFR (incluant gratuitement l’option « débit plus » jusqu’à 1 Gb/s) est disponible à 22 euros par mois jusqu’au 7 octobre prochain. La mise en service s’élève à 29 euros.

Retrouvez la RED Box de SFR à 22 euros/mois à vie

L’offre RED Box en détail

L’abonnement à la RED Box propose un accès illimité à Internet en Fibre THD (Très Haut Débit). Toutefois, les opérateurs promettent des débits théoriques différents, et n’hésitent d’ailleurs pas à rajouter des options payantes pour obtenir une meilleure vitesse de connexion. Chez RED, l’option « débit plus » normalement facturée 5 euros supplémentaires est aujourd’hui gratuite. Cette dernière permet notamment de plafonner à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi, au lieu de respectivement 200 Mb/s et 50 Mb/s.

L’offre comprend évidemment une ligne fixe. Cela se traduit par les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 autres destinations. Ce n’est pas tout, les autres services, tels que la présentation du numéro, la messagerie vocale ou encore la messagerie via email, sont également de la partie. En revanche, notez que cette offre ne comprend pas une option pour accéder aux chaînes de télévision. Si cela vous intéresse, il faut ajouter 2 euros en plus par mois pour obtenir le décodeur TV de SFR.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre ou THD, il est toujours possible de choisir l’offre ADSL qui est quant à elle proposée à 15 euros par mois, sans l’option « débit plus ».

Notre comparateur des offres Fibre et ADSL

Enfin, si cette offre ne correspond pas à vos attentes, nous vous invitons à découvrir notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre pour trouver celle qui correspond le plus à vos besoins.