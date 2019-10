Que vous soyez équipés d’un MacBook Pro, d’un Dell XPS 13, d’un iPad Pro, d’un Galaxy S10… vous aurez besoin d’un chargeur USB-C puissant. Voici le plus petit chargeur Power Delivery USB-C 60 Watts sur le marché. L’Anker PowerPort Atom III est compatible avec la très grande majorité des appareils mobiles USB-C et sa puissance permet de les charger au maximum de leur capacité.

Anker a créé un chargeur en remplaçant le silicium par du nitrure de gallium (GaN), ce qui permet d’obtenir un chargeur plus efficient qui génère moins de chaleur et prend moins de place. Résultat, il est 35 % plus petit qu’un chargeur MacBook Pro original.

Le PowerPort Atom III est vendu sur Amazon au prix de 26,99 euros au lieu de 44,99, il faut appliquer le coupon pour obtenir ce prix. Notez qu’il bénéficie d’une garantie d’Anker de 18 mois et d’un retour gratuit effectué par Amazon.

Anker PowerPort Atom III sur Amazon