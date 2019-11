Envie de booster votre PC sans trop débourser ? Voici un bon plan SSD.

Tous les SSD ne sont pas égaux. Parmi les bons SSD, vous avez le choix entre SanDisk, Crucial… mais c’est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix que le SSD 860 Evo de 1 To chez Amazon : 104,99 euros au lieu de 129 euros. Les SSD 860 Evo de Samsung sont très appréciés des joueurs (et des non-joueurs) pour leur fiabilité et leur vitesse de lecture et d’écriture

Retrouvez le SSD Samsung 860 Evo de 1 To chez Amazon

Pour mettre ce prix dans son contexte, nous avons vu ce SSD descendre à 115 euros il y a quelques jours, tout ce qui est au-dessous de ce prix est une bonne affaire si vous souhaitez donner un coup de boost à votre ordinateur. Ce modèle a fait ses débuts en 2018 pour environ 360 euros, et son prix s’est stabilisé autour de 150 euros cette année.

Ce SSD bénéficie d’une garantie de cinq ans de la part de Samsung et est compatible avec pratiquement toutes les versions de Windows, macOS et Linux.

Nous vous recommandons le guide d’achat spécial PC de Numerama, très complet. Vous pourrez y découvrir les configs proposées par des experts.