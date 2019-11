Réputé pour sa qualité et sa simplicité d’utilisation, le Google WiFi est un produit intéressant pour améliorer et étendre la couverture Wi-Fi de votre maison. À la veille du Black Friday, il devient encore plus intéressant puisqu’on le trouve à 79 euros sur Darty et fnac.com, contre 139 euros habituellement.

Les problèmes de Wi-Fi sont plutôt communs. Il se peut que vous ne captiez pas le réseau partout chez vous, ou que le débit en lui-même soit instable, ce qui pose alors quelques soucis lors du visionnage d’un film en streaming sur Netflix ou lors d’une partie de jeux vidéo en ligne, par exemple. La solution est simple : Google WiFi. Dans le monde des routeurs et répéteurs Wi-Fi, il y a de tout et à tous les prix. Le Google WiFi est en revanche le meilleur produit pour améliorer la qualité de son réseau domestique. La bonne nouvelle ? Il est aujourd’hui disponible à prix très réduit à la veille du Black Friday.

Le Google WiFi en bref

Une solution WiFi simple et efficace

Une couverture d’environ 80 m² par routeur

Une application complète avec contrôle parental

Un débit jusqu’à 1 Gbit/s si vous avez la fibre à la maison

Au lieu de 139 euros habituellement, le Google WiFi est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Darty et fnac.com, soit une économie de 60 euros sur son prix d’origine.

Si vous souhaitez en acheter plusieurs, sachez que le lot de deux est également en promotion à 149 euros au lieu de 249, soit 74,50 euros l’unité.

Le Google WiFi en détail

Le Google WiFi est un petit boîtier blanc, discret et élégant, qui permet d’améliorer la couverture et les performances de votre WiFi. Une fois relié à votre box internet, le réseau Wi-Fi se diffuse de manière plus étendue qu’un routeur classique, estimé à environ 80 m², pour que, dans la logique, tout le monde puisse capter le signal depuis n’importe quelle pièce de votre habitation. Outre sa non-compatibilité avec la nouvelle norme Wi-Fi 6, il prend par ailleurs en charge toutes les autres normes réseau et pourra ainsi retransmettre la quasi-totalité de votre débit Internet, même si vous êtes en fibre à 1 Gb/s.

Simple à installer depuis l’application dédiée (disponible sur iOS et Android), le Google Wifi est aussi facile à utiliser au quotidien. Une fois vos différents appareils identifiés (smartphones, tablettes, pc, etc.), vous pourrez optimiser le fonctionnement de votre routeur, notamment en effectuant des tests de débit depuis un endroit de votre maison/appartement pour modifier l’emplacement du Google WiFi et, de ce fait, améliorer la couverture.

Vous pourrez également mettre en place un contrôle parental afin de limiter l’accès à Internet à un appareil spécifique et à partir d’une heure précise, une fonctionnalité idéale pour éviter que votre enfant veille jusqu’à très tard sur les réseaux sociaux, par exemple.

Si vous disposez d’une grande superficie, vous pouvez également coupler deux Google Wifi (ou plusieurs) pour améliorer la couverture de votre réseau domestique.

Pour tout comprendre du Google WiFi, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé.

