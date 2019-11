Troisième journée de la Black Friday Week et nous vous proposons à nouveau notre live des meilleures offres. On garde une formule qui fonctionne, vous vous proposons toute la journée les meilleurs bons plans, ceux qui méritent votre argent.

Black Friday 2019 est la plus grande journée dédiée à l’achat de l’année. Cet événement aura lieu le vendredi 29 novembre, comme vous le savez sans doute déjà. Néanmoins, une bonne partie des promotions seront disponibles dès le 25 novembre. Après une journée riche en bons plans, voici la troisième journée de le Black Friday Week.

Nous vous proposons cette année de suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Seules les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction FrAndroid seront ajoutés dans notre live. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Darty, Boulanger, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

09h37 - Les cartes Cdiscount et Fnac

Nous vous proposons deux cartes différentes, elles permettent d’accéder aux bons plans adhérents chez Cdiscount et Fnac. La première est celle de Cdiscount à 9 euros pour 12 mois d’abonnement.

Cette carte Fnac vous permettra de profiter des offres adhérents, vous avez également la carte Fnac+ à 10,99 euros au lieu de 49 euros. Pour profiter de l’offre, c’est par ici.

09h30 - Un SSD de 4 To

Si vous avez besoin de beaucoup de stockage avec un accès haute performance, voici un SSD de 4 To. C’est un format 2,5 pouces, vous aurez donc certainement un peu de place pour l’installer. La promotion est disponible sur Amazon.

09h24 - Des packs PS VR

Plusieurs packs PS VR sont disponibles sur Cdiscount, ils comprennent à la fois le casque de VR, la caméra et plusieurs jeux. Il y a par exemple celui avec les jeux VR Worlds, Skyrim, Everybody’s Golf, Resident Evil 7, Astro Bot et Concrete Genie. Difficile d’estimer la valeur totale de ce pack, mais comptez sur environ 100 euros économisés. Les offres sont disponibles chez Cdiscount.

09h17 - Le Lenovo Smart Display

Difficile de résumer ce qu’est le Smart Display de Lenovo. Premièrement, nous l’avons testé. Ensuite, imaginez une enceinte connectée Google Home avec un grand écran de 10 pouces intégré. L’offre est disponible sur LDLC.

09h14 - Bose QC35 II

Le QC35 II de Bose est l’ancien casque de référence avec réduction de bruit et Google Assistant intégré. L’offre est disponible sur Rue Du Commerce.

09h13 - Nintendo Labo Multi Kit

Le kit Nintendo Labo est une nouvelle façon de jouer avec sa Switch, voici le kit de base pour démarrer avec les petits ou les grands enfants. L’offre est disponible sur Amazon.

Les meilleures offres encore valables

Il y a encore de nombreuses offres proposées depuis lundi qui sont encore valables et intéressantes, nous vous proposons un résumé ci-dessous.

Forfaits mobiles

Orange Sosh brade le forfait mobile Sosh de 50 Go avec appels et SMS illimités. Vous le trouverez dans notre comparatif de forfaits 4G qui reprend également les tutos pour changer d’opérateur sans se prendre la tête.

Pour accéder à l’offre Sosh, c’est par là. Notez que la promo est valable 12 mois, et elle est sans engagement. Vous profiterez donc de la qualité du réseau Orange à petit prix. Si vous voulez être averti automatiquement des meilleures offres dans 12 mois, inscrivez-vous à notre outil Reminder.

Si vous avez besoin de beaucoup de Go en 4G, NRJ Mobile propose 200 Go avec appels/SMS illimités pour 9,99 euros/mois pendant 12 mois. Par défaut, vous serez sur le réseau de SFR, mais si vous recevez mal la 4G, vous pouvez demander à passer sur le réseau Orange ou Bouygues Telecom.

Oculus Quest

Vous étiez nombreux à l’attendre cette promotion ! L’Oculus Quest est un mix entre un Oculus Rift et un Oculus Go. Sur le papier, il combine le meilleur des deux casques.

Numerama en parle mieux que nous, mais vraiment un des casques de VR à recommander actuellement.

Apple Watch

Il en faut pour tout le monde, voici donc l’Apple Watch Series 3 à 200 euros. C’est vrai que cette montre est réservée aux possesseurs d’iPhone, mais c’est un produit très populaire qui s’est vraiment bonifié avec le temps.

Il s’agit de la version aluminium en noir et au format 38 mm.

La Series 5 est la dernière montre connectée d’Apple, elle est bien sûr réservée aux propriétaires d’iPhone. L’offre nous vient d’eBay, le produit est envoyé de l’étranger mais vous pourrez apporter la montre dans un Apple Store français si vous avez un souci.

Il s’agit de la version 40 mm avec le bracelet blanc en poly-carbonate.

Enceintes et écrans connectés

Si vous avez toujours voulu ouvrir vos portes à Amazon Alexa, voici une opportunité de le faire. L’enceinte de troisième génération Echo est en promo.

Elle offre une relative bonne qualité sonore et pourra vous permettre de goûter à un des assistants domestiques les plus populaires. Contrôle des objets connectés de la maison, de la musique et de la radio… une enceinte très pratique au quotidien.

Le Google Nest Hub est un petit écran connecté avec Google Assistant, qui permet également de diffuser des flux vidéo via Chromecast. Nous sommes sûrs que vous allez lui trouver une utilisé dans votre cuisine ou votre chambre.

Nous avons d’ailleurs testé le Nest Hub, une lecture recommandée pour vous faire un avis sur l’appareil.

Si vous avez toujours eu envie de tester un assistant domestique ou si vous voulez simplement agrandir votre installation actuelle, voici un Home Mini à petit prix. Le test est disponible ici, et il faut savoir qu’elle a été remplacée récemment par la Nest Mini (très peu de changements).

Ce n’est pas une enceinte extraordinaire, mais elle sera parfaite pour votre salle de bain, la cuisine ou la chambre comme enceinte d’appoint pour gérez la domotique, et écouter de la musique ou des podcasts.

Honor 20 et Honor 20 Pro

Après la promo du Honor 20 Pro plus bas, mais il y a aussi une offre intéressante sur le Honor 20. Nous vous encourageons à lire le test complet.

N’oubliez pas de remplir le formulaire ODR de 100 euros pour profiter de la promotion de Honor.

Le Honor 20 Pro est arrivé à la fin de l’été 2019 en France, nous l’avons noté 9/10 grâce à un bon équilibre. Sorti à 599 euros, le prix a ensuite été rapidement abaissé à 499 euros, il est désormais à 399 euros grâce à une ODR de 100 euros.

N’oubliez donc pas de remplir le formulaire d’ODR après l’achat pour bénéficier d’un remboursement de 100 euros.

L’offre est disponible chez plusieurs e-commerçants :

Le Honor View 20, testé en début d’année 2019, est en promotion à 349,99 euros en version 256 Go en coloris bleu.

Samsung T5

Pour ceux qui recherchent un stockage externe très rapide et avec une bonne capacité de stockage, Samsung propose une belle offre sur son célèbre modèle T5. La version 1 To passe à 139 euros et la version 500 Go passe à 79 euros !

Les smartphones Xiaomi

Xiaomi est sans aucun doute le fabricant de smartphone qui propose le meilleur rapport qualité-prix sur toutes ces références. Amazon fait un déstockage sur de nombreuses références du géant chinois avec notamment :

Ordinateurs portables

Voilà le XPS 13 en promo. Si vous ne voulez pas parcourir son test, nous pouvons résumer le XPS 13 9380 en un mot, l’un des ultrabooks les plus raffinés de sa génération.

La version en question est celle avec un écran de 13,3 pouces en définition Full HD, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et l’Intel Core i5-8265U. Pour le Black Friday, il est à 999 euros sur Amazon France, en plus des 200 euros d’ODR (Offre De Réduction), n’oubliez donc pas de remplir ce formulaire pour être remboursé des 200 euros… le XPS 13 vous reviendra à 799 euros.

La Fnac a publié un deal d’un PC portable de 17 pouces (Full HD), avec un GPU dédié Nvidia GeForce GTX 1050, un CPU Intel Core i5, 8 Go RAM, 1 To de disque dur SATA et un SSD de 128 Go. L’ensemble est vendu à 599,99 euros pour ce PC plus transportable que portable.

On vous propose le Lenovo Ideapad L340-15IRH : l’idée derrière cette offre, c’est un excellent rapport caractéristiques-prix. Ce laptop intègre un écran de 15,6 pouces en Full HD, un CPU Intel Core i5-9300H, 8 Go de RAM, 512 Go en SSD pour le stockage et une GeForce GTX 1050 avec 3 Go de mémoire dédiée. Seul bémol : une autonomie moyenne et il faudra installer Windows 10 vous -même. La promotion est disponible sur Cdiscount.

A peine annoncé et déjà une promotion sur le MacBook Air-like de Microsoft : le Surface Laptop 3. Cette promotion est sur le modèle platine, Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 128 Go de SSD. Direction la Fnac pour profiter de l’offre.

Consoles de jeu

Voilà un méga pack Xbox One S avec Forza Horizon 4, un casque Turtle Beach Recon 50x White, une seconde manette Xbox One Blanche, les jeux FIFA 19, Token GOW 4 et Token Apex Legends Founders Pack 2. Pour 210 euros, c’est vraiment un bon pack.

Et on en parle encore, mais ne ratez pas notre astuce avec le Game Pass qui permet de le payer à moitié prix.

Maison connectée

Voici un pack maison connectée vendue par Boulanger sur Rakuten. Ce pack intègre un kit Philips Hue Home (ampoules connectées avec pont), une enceinte Google Home Mini et un Chromecast pour 179,99 euros.

On a déniché un pack avec une enceinte Echo Dot (3ème génération) et deux ampoules Philips Hue White & Color Pack (E27), compatibles avec Bluetooth et Zigbee. Vous n’aurez donc pas besoin du pont pour les faire fonctionner. Le pack est disponible sur Amazon France.

Audio

Le Headpones 700 est le dernier casque haut de gamme de Bose, avec réduction de bruit et l’assistant Alexa intégré. Nous avons testé ce casque, c’est le concurrent du WH-1000X M3 de Sony. Il est à 316 euros aujourd’hui sur Amazon.

Si vous avez besoin d’une petite enceinte Bluetooth étanche avec 10 heures d’autonomie, la Wonderboom est en promo avec une belle réduction.

Si vous cherchez une petite enceinte Bluetooth, la Soundlink Color II peut être une bonne occasion de vous équiper : NFC pour l’apparraillage, 8 heures d’atuonomie, un microphone (pour passer vos appels) et une résistance à l’eu (IPx4). L’offre est disponible ici.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

