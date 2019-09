Amazon nous a noyé sous une pluie d’annonces. On vous résume tout ce qu’il y a à retenir dans ce dossier.

Amazon a organisé une grande conférence dans sa ville natale de Seattle. Le géant américain a lancé un flot de nouveaux matériels pendant plus de 90 minutes, notamment de nouveaux appareils Alexa, de nouvelles enceintes Echo et des gadgets très curieux que vous pouvez porter sur vous.

Premièrement, voici le programme Day1 d’Amazon. Ce programme intègre tous les produits « pas tout à fait terminés » mais qui sont tout de même commercialisés. Les Echo Frames sont les nouvelles lunettes intelligentes compatibles Alexa. Elles vous permettent de parler à Alexa sans avoir à sortir votre téléphone. Vous pouvez également porter Alexa sur votre doigt grâce à un anneau connecté nommé Echo Loop.

Ensuite, Amazon a dévoilé des écouteurs sans fil. Oui, vous pouvez mettre Alexa directement dans vos oreilles. Les Echo Buds d’Amazon sont les premiers écouteurs true wireless. Ces écouteurs sans fil sont dotés de la technologie de réduction de bruit de Bose, que vous pouvez activer et désactiver en tapotant sur l’une des oreillettes.

Amazon a également dévoilé de nouvelles enceintes intelligentes avec un nouveau look, de meilleures performances et quelques nouvelles capacités : les Echo (2019) et Echo Dot (2019). Le plus surprenant reste l’Echo Studio qui est une vraie montée en gamme d’Amazon.

D’autres produits n’ont pas fait l’objet d’articles dédiés, c’est le cas du Echo Show 8. Un nouvel écran connecté qui prend place entre l’Echo Show (10,1 pouces) et l’Echo Show 5. Il y a également l’Amazon Echo Glow : une petite lampe bulbeuse avec une LED multi-couleur, le tout est équipé d’Amazon Alexa et pourra être votre compagnon pour écouter des podcasts ou lire de petites histoires à vos enfants. Qui dit petite lampe dit petit prix : 30 dollars aux US, pas de disponibilité en France pour le moment.

Il y a également eu l’Echo Flex, qui se branche directement sur une prise murale. Un moyen supplémentaire pour Amazon d’amener Alexa dans le plus grand nombre de pièces possible.

Enfin, Amazon a officialisé l’arrivée des répéteurs Wi-Fi eero en France avec deux modèles.

Alexa évolue

L’assistant vocal qui réside dans tous ces produits va bénéficier d’importantes améliorations. Par exemple, il sera plus sensible aux émotions – si vous criez dessus, Alexa comprendra et reconnaîtra votre frustration. Vous pourrez ajouter des voix de célébrités pour 1 dollars chacune, comme la voix de l’acteur Samuel L. Jackson. Il existe également de nouveaux modes multilingues qui vous permettent de basculer entre les différentes langues Alexa (anglais, espagnol, français et hindi) en fonction de l’endroit où vous habitez.

Une nouvelle fonctionnalité permet aux parents de choisir sur la liste blanche les contacts avec lesquels vos enfants sont autorisés à dialoguer via Alexa. Vous pourrez également permettre à deux enfants de communiquer ensemble facilement via les enceintes Echo.

Enfin, Alexa propose également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. Ces dernières seront déployées sur tous les appareils Alexa, anciens et nouveaux. Le centre de confidentialité d’Alexa, lancé plus tôt cette année, dispose désormais d’une fonctionnalité qui supprime automatiquement vos enregistrements vocaux Alexa. Vous pouvez le configurer pour supprimer automatiquement tout ce que vous avez dit après 3 ou 18 mois. Pour vérifier ce qu’Alexa a écouté : vous pourrez lui demander de vous dire exactement les dernières phrases capturées par ses microphones.