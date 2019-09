Amazon muscle son jeu avec une enceinte connectée haut de gamme : l’Echo Studio.

L’une des principales critiques concernant les enceintes connectées Echo est la qualité sonore. Amazon cherche à changer cela. Amazon vient donc d’annoncer une enceinte Echo haut de gamme : l’Echo Studio.

Évidemment, cette annonce survient après l’arrivée d’Amazon Music HD. Cette nouvelle offre permet d’accéder à 50 millions de pistes en 16 bits/44,1 kHz (des « pistes HD ») et des millions d’autres en 24 bit/192 kHz (des « pistes Ultra HD » selon Amazon).

Cette enceinte connectée prend en charge le Dolby Atmos et l’audio 3D. Ce que Amazon appelle l’audio 3D est du son binaural, cela veut dire relatif aux « deux oreilles« . Cela consiste à reproduire notre écoute naturelle et demande pour seul équipement une enceinte toute simple. L’Echo Studio analyse ainsi l’environnement qui l’entoure pour ajuster ses paramètres sonores afin de créer une spatialisation sonore, comme ce que l’on peut déjà trouver sur les produits Sonos et sur l’Apple HomePod.

Amazon explique avoir fait un gros effort sur la conception de son enceinte avec notamment trois haut-parleurs de médium, un tweeter et un woofer. Cela va permettre d’émettre un son équilibré. Enfin, avec le Doby Atmos, il sera possible d’appairer l’enceinte avec un Fire TV Stick 4K pour profiter de cette technologie sur sa TV.

Au-delà de la bonne qualité audio attendue, Alexa est toujours intégré. Cet Echo Studio pourra être associé à d’autres enceintes intelligentes Echo et même à l’Echo Sub annoncé l’an dernier.

Pour terminer, la surprise de l’Echo Studio est son prix : 199 dollars. Pour le moment, l’enceinte est uniquement annoncée aux Etats-Unis où elle est disponible en pré-commande.