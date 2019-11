Le Black Friday d’Amazon a commencé et pour vous permettre de rien manquer aucune des offres intéressantes, nous avons mis en place un format live avec une sélection des vrais bons plans, en plus d’une sélection de quelques offres qui nous semblent intéressantes.

Amazon vient d’ouvrir ses offres Black Friday, et… pas simple de se repérer dans les centaines d’offres et de bons plans en tout genre du Black Friday. Nous avons épluché l’ensemble des offres pour vous sélectionner les vrais bons plans : ceux qui méritent votre argent. Un bon plan est à la fois une bonne réduction de prix, mais aussi un bon produit que l’on aurait acheté en dehors de toutes périodes de soldes.

Nous vous vous proposons de suivre en direct cet événement avec les meilleures offres dans ce dossier qui sera mise à jour plusieurs fois, n’hésitez pas à revenir consulter les nouvelles offres.

Les meilleures offres en direct

Smartphones

C’est un des meilleurs deals sur le P30 Pro, je vous invite à lire son test, pour un produit expédié et vendu par Amazon. L’offre est disponible sur ce lien.

L’iPhone 11, on vous a déjà parlé à de nombreuses reprises, en promo sur Amazon avec une offre vendue et expédiée par Amazon.

Ordinateurs et tablettes

L’offre Microsoft Surface Laptop 3 est vraiment intéressante, on en profite donc pour vous la repousser.

L’iPad Pro 11 en 64 Go et en version Wi-Fi profite d’une relative baisse de prix sur Amazon, c’est un modèle vendu et expédié par Amazon. Cliquez ici pour découvrir l’offre.

Cet iPad 10,2 pouces a été annoncé il y a peu de temps, nous l’avons déjà testé. La promotion Amazon, disponible ici, est intéressante car le produit est vendu et expédié par Amazon.

La version en question est celle avec un écran de 13,3 pouces en définition Full HD, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et l’Intel Core i5-8265U. Pour le Black Friday, il est à 999 euros sur Amazon France, en plus des 200 euros d’ODR (Offre De Réduction), n’oubliez donc pas de remplir ce formulaire pour être remboursé des 200 euros… le XPS 13 vous reviendra à 799 euros.

Consoles de jeux

Besoin d’une manette supplémentaire sur PS4 ? La Dual Shock 4 en promo, elle fonctionne sur Android d’ailleurs. Vous avez également un code Fortnite intégré. L’offre est disponible par ici.

Voilà un méga pack Xbox One S avec Forza Horizon 4, un casque Turtle Beach Recon 50x White, une seconde manette Xbox One Blanche, les jeux FIFA 19, Token GOW 4 et Token Apex Legends Founders Pack 2. Pour 210 euros, c’est vraiment un bon pack.

Audio

La Bose Solo 5 est une barre de son pour améliorer l’audio de votre TV, vous pourrez vous en servir également comme enceinte connectée (et même faire du multi-room avec d’autres enceintes Bose). Parfait pour une pièce de taille moyenne, l’offre est disponible sur Amazon.

Le Headpones 700 est le dernier casque haut de gamme de Bose, avec réduction de bruit et l’assistant Alexa intégré. Nous avons testé ce casque, c’est le concurrent du WH-1000X M3 de Sony. Il est à 316 euros aujourd’hui sur Amazon.

Vous trouverez également la montre Galaxy Watch Active dans différents coloris, nous l’avons également testée. Cliquez ici pour découvrir l’offre.

Les Galaxy Buds, des écouteurs sans fil, sont en promo chez Amazon. Nous avons testé ces écouteurs qui ont été dévoilés en début d’année 2019.

Les écouteurs True Wireless Jabra sont en promotion, ce sont de bonnes alternatives à ceux d’Apple. Retrouvez l’offre par là et notre test ici.

Les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM3 sont en promo sur Amazon.

La principale particularité de ce nouveau modèle est son système de réduction de bruit active qui est très efficace. Sony est malin, très malin même. Il a tout simplement repris la technologie embarquée dans son excellent casque WH-1000XM3 pour l’adapter à un format plus petit.

Maison connectée

Dans ce pack Philips Hue, vous trouverez une ampoule E27 White (compatible Bluetooth) ainsi qu’un pack de 2 ampoules connectées White & Color flamme E14. L’offre est disponible à cette adresse.

Si vous avez toujours voulu ouvrir vos portes à Amazon Alexa, voici une opportunité de le faire. L’enceinte de troisième génération Echo est en promo.

Elle offre une relative bonne qualité sonore et pourra vous permettre de goûter à un des assistants domestiques les plus populaires. Contrôle des objets connectés de la maison, de la musique et de la radio… une enceinte très pratique au quotidien.

Le kit suivant Philips Hue et Echo Flex est très intéressant pour démarrer dans la domotique ou pour améliorer votre maison connectée actuelle. L’Echo Flex est une petite enceinte qui se branche directement à la prise murale et qui donne accès à l’assistant Amazon Alexa, et les deux ampoules Philips Hue (E27) n’ont pas besoin d’un point Philips Hue pour fonctionner.

Vous pouvez donc les contrôler via Bluetooth (application Philips Hue) et via Amazon Alexa par la voix. L’offre est disponible sur Amazon. La version couleur des ampoules est à 69,99 euros.

Roborock qui a commercialisé récemment son S5 Max, l’excellent S5 amélioré, propose une belle promotion. Découvrez l’offre sur ce lien.

Stockage

Le Seagate Expansion de 8 To devrait vous donner pas mal d’espace pour stocker vos fichiers, en plus il fonctionne avec PS4 et Xbox One. L’offre est disponible par là.

Amazon vient de baisser le prix du SSD Sandisk de 480 Go avec de bonnes performances. Parfait pour augmenter votre espace de stockage ou booster un vieux PC.

Si vous avez besoin d’un SDD pour dépanner ou booster une ancienne machine, voici un SSD à 28,47 euros de 240 Go de la marque Kingston. L’offre vient d’un vendeur tiers dont les avis sont très positifs.

Si vous avez besoin de beaucoup de stockage avec un accès haute performance, voici un SSD de 4 To. C’est un format 2,5 pouces, vous aurez donc certainement un peu de place pour l’installer. La promotion est disponible sur Amazon.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 100 Go 31 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 12€ 15€ Voir Prixtel - Le complet 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

Le bloc suivant vous permet de tester l’éligibilité de votre logement, il suffit de rentrer votre adresse pour visionner les offres adaptées.

Notes et informations

