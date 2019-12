Il fallait juste se montrer patient. Tous les smartphones Samsung Galaxy S10 sont aujourd’hui moins chers pendant le Cyber Monday que le Black Friday. On parle dorénavant d’une réduction allant jusqu’à 40 % sur l’ensemble de la gamme coréenne, contre 30 % la semaine passée.

Les trois smartphones Samsung Galaxy S10 étaient déjà proposés à un tarif très intéressant pendant le Black Friday, mais force est de constater que les offres sont encore plus alléchantes pendant le Cyber Monday.

Voici les nouveaux prix en comparaison de la semaine dernière :

Retrouvez tous les détails des différentes offres ci-dessous.

Le Samsung Galaxy S10e à 449 € au lieu de 759 €

Le Samsung Galaxy S10e est le modèle le plus abordable de la gamme, mais également le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces avec une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, sans bords incurvés. Pour la puissance, il compte sur la même puce que ses aînés, à savoir l’Exynos 9820, ici épaulé par 6 Go de mémoire vive. Son petit gabarit induit néanmoins une moins bonne autonomie, Samsung n’a pu intégrer qu’une batterie de 3 100 mAh sous sa coque. Du côté de la photo, il n’est en revanche pas en reste avec une caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone. La qualité est là, mais la polyvalence en moins.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre test complet du Galaxy S10e.

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré le manque de polyvalence

Au lieu de 759 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Cdiscount et Rue du Commerce, soit une économie de 310 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e sur Cdiscount

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e sur Rue du Commerce

Le Samsung Galaxy S10 à 599 € au lieu de 909 €

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique du fleuron coréen. Il intègre lui aussi un écran Dynamic AMOLED, mais d’une diagonale de 6,1 pouces (toujours compatible HDR 10+) avec également une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour occuper 94 % de la surface avant. Au niveau des performances, on retrouve encore l’Exynos 9820, mais épaulé cette fois-ci par 8 Go de mémoire vive. Enfin, la batterie de 3 400 mAh ne lui permet pas d’être autant autonome que la version Pro, mais il pourra tout de même une journée complète. En façade, la bulle dans l’écran est plus discrète puisqu’elle accueille un seul capteur de 10 mégapixels. Au dos, on retrouve la même configuration que le S10 Plus, avec notamment un triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du Galaxy S10.

Le Samsung Galaxy S10 en bref

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Cdiscount, soit une économie de 310 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 128 Go à 599 € sur Cdiscount

En ce qui concerne la version 512 Go, elle est disponible à 829 euros sur Amazon, au lieu de 1 159 euros.

Retrouvez les Samsung Galaxy S10 512 Go à 829 € sur Amazon

Le Samsung Galaxy S10 Plus à 749 € au lieu de 1 009 €

Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version grand format du flagship coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces (compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour prendre 94 % de la surface avant, un SoC Exynos 9820 avec 8/12 Go de mémoire vive (selon le modèle) et une batterie de 4 100 mAh. En façade, la bulle de l’écran en haut à droite dissimule un duo de capteurs efficace. Au dos, on retrouve la même composition que le Galaxy S10 classique : un principal classique de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 mégapixels et un dédié au mode grand-angle de 16 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10 Plus.

Le Samsung Galaxy S10 Plus en bref

Son écran Dynamic AMOLED et ses bords incurvés

La meilleure autonomie de toute la famille avec 4 100 mAh

Une partie photo excellente, aussi bien à l’arrière qu’à l’avant

Au lieu de 1 009 euros à son lancement, la version 128 Go du Samsung Galaxy S10 Plus est aujourd’hui disponible à 749 euros sur Cdiscount et Rue du Commerce, soit une économie de 260 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus sur Cdiscount

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus sur Rue du Commerce

