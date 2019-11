Le Black Friday 2019 est enfin là. Smartphones, iPhone, Nintendo Switch, téléviseurs, casques audio et bien d’autres… Retrouvez ici toutes les meilleures offres sélectionnées par la rédaction. Notre sélection sera mise à jour régulièrement tout au long de l’événement, au fur et à mesure que de nouvelles offres apparaissent.

C’est parti pour le Black Friday 2019. Comme chaque année, vous retrouverez ici notre sélection des meilleurs bons plans de l’événement, sur les meilleurs produits. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur différentes catégories de produits : smartphone, dont les iPhone, casque audio, console de jeu, enceintes connectées et autres accessoires. Si vous ne devez lire qu’un article pendant l’événement, c’est celui-ci.

Nous le mettrons à jour régulièrement au fil de la journée et du week-end. Pour être sûr de ne rien rater d’essentiel, n’hésitez pas à revenir ici régulièrement. Dernière mise à jour effectuée le : 29/11 à 7h

Black Friday 2019 : les pages commerçants

Pour l’événement, les commerçants proposent des pages dédiées regroupant de manière exhaustive toutes leurs promotions. Vous pouvez les retrouver ci-dessous :

Black Friday 2019 : Les codes promo

Certains marchands proposent également des codes promotionnels pour l’événement.

Notre sélection des meilleures offres

Galaxy S10e et S10 et S10 Plus à partir de 449 euros

Toutes la gamme S10 a droit de jolies réductions pour le Black Friday. On connaît tous les atouts les de la gamme, dont bien évidemment les écrans « Dynamic Amoled » de toute beauté. On aime également beaucoup les capacités photos des trois terminaux, et ils disposent tous d’un capteur ultra grand angle.

Le — très — bon plan est le galaxy S10e qui tombe à 449 euros chez Cdiscount. Deux différences notables avec ses grand frères : deux capteurs photo au lieu de trois (il ne dispose donc pas de zoom 2x) et un écran de 5,8 pouces pour ceux qui apprécient les petits gabarits.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e pour 449 euros chez Cdiscount

Galaxy S10 à 549 euros

Vous trouverez également le Galaxy S10 à 549 euros. Pour rappel, le smartphone se distingue principalement de la version « e » par son plus grand écran (6,1 pouces) et la présence d’un téléphone 2x en plus du capteur grand angle et du capteur principal.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 549 euros chez Cdiscount

Galaxy S10 Plus à 799 euros

Le Galaxy S10 Plus gagne encore un peu en taille pour atteindre 6,3 pouces. Vous trouverez également un second capteur à l’avant, un peu plus grand angle pour les selfies de groupe. Il est proposé à partir de 799 euros chez de nombreux commerçants.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus sur Cdiscount

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus sur fnac.com

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus sur Boulanger

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 Plus sur Rue du Commerce

Samsung Galaxy A10 à 129 euros

Trouver un bon smartphone sans se ruiner était quelque chose de très compliqué il y a encore quelques années. Aujourd’hui, beaucoup d’appareils sont très bon à un prix plutôt bas. Le meilleur exemple est le Samsung Galaxy A10, pour 159 euros à sa sortie, il nous avait impressionné. Proposé au prix de 129,88 euros sur Amazon pour le Black Friday, il en devient encore plus intéressant.

Le Samsung Galaxy A10 en bref

Un appareil photo impressionnant pour son prix

Une très bonne autonomie

Android avec l’interface OneUI

Le Samsung Galaxy A10 est disponible en version noire avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne pour 129 euros sur Amazon.

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 pour 129 euros sur Amazon

iPhone XR à 569 euros

L’option « qualité-prix » d’Apple de l’année dernière passe à 569 euros pour le Black Friday. S’il a depuis été remplacé par l’iPhone 11, il reste un produit tout à fait recommandable. D’abord pour son écran LCD parfaitement calibré, mais aussi pour ses performances, ses photos ou encore FaceID.

l’iPhone XR en bref

Un écran LCD de 6,1 pouces

64 Go de stockage

Des performances toujours au top

Retrouvez l'iPhone XR à 569 euros chez Cdiscount

Huawei P30 Pro à 629 euros

Acquérir un flagship dès sa sortie représente un certain investissement. Il est alors préférable d’attendre qu’une belle promotion pointe le bout de son nez, vous n’êtes pas d’accord ? C’est aujourd’hui précisément le cas de l’excellent Huawei P30 Pro qui bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 370 euros sur son prix d’origine pendant la Black Friday Week sur Amazon.

Le P30 Pro en bref

Un écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Au lieu de 999 euros à sa sortie, la version 8/128 Go du Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 629 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en trois coloris : noir, bleu et rose.

Retrouvez le Huawei P30 Pro (noir - 128 Go) à 629 €

Retrouvez le Huawei P30 Pro (bleu - 128 Go) à 629 €

Retrouvez le Huawei P30 Pro (rose - 128 Go) à 629 €

La version 8/256 Go est également disponible en promotion à 724 euros (au lieu de 1 099 euros à son lancement) en blanc nacré.

Retrouvez le Huawei P30 Pro (blanc - 256 Go) à 724 €

Le Huawei P30 à 449 €

Bien qu’il ne bénéficie pas de tous les ajouts de la version Pro, le Huawei P30 reste une excellente alternative à moindre prix. Légèrement plus compact, il intègre un écran OLED de 6,1 pouces, toujours avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Également propulsé par le Kirin 980, il embarque quant à lui 6 Go de mémoire vive, ce qui est amplement suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur parfaitement fluide, ainsi que pour faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store.

Le Huawei P30 en bref

Un écran OLED bien calibré

Son format relativement compact

Ses bonnes performances en photo malgré l’absence du capteur ToF

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur fnac.com, soit une économie de 350 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Huawei P30 à 449 € sur fnac.com

Le Huawei P30 Lite à 249 €

Comme son nom l’indique, le Huawei P30 Lite est une version allégée des fleurons de la marque chinoise. Il n’est donc pas aussi performant pour cause d’une fiche technique amoindrie, mais propose toutefois une solution fonctionnelle et abordable. Son écran n’est donc pas OLED, mais IPS LCD de 6,15 pouces et affiche une définition Full HD+ de 2312 x 1080 pixels. Son triple capteur apporte la polyvalence, mais n’atteint pas la qualité de ses aînés? Enfin, son autonomie se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 340 mAh.

Le Huawei P30 Lite en bref

Le design du P30 classique

Un triple capteur polyvalent

Une fiche technique correcte pour le prix en promotion

Commercialisé à 369 euros il y a quelques mois, le Huawei P30 Lite est aujourd’hui disponible à 249 euros sur fnac.com, soit une économie 120 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Huawei P30 Lite à 249 € sur fnac.com

Le Xiaomi Redmi Note 8 à partir de 149 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 est le successeur de l’excellent Redmi Note 7. Il reprend le flambeau en améliorant évidemment la formule gagnante, notamment avec un SoC plus puissant qu’auparavant en intégrant le Snapdragon 665 (au lieu de 660) et une solution photographique plus polyvalente grâce à son quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours aussi convaincante avec une grosse batterie de 4 000 mAh.

Notez en revanche qu’il ne s’agit pas de la version européenne baptisée 8T. Bien que les deux smartphones soient identiques au niveau de leur fiche technique, ce modèle fait néanmoins l’impasse sur une puce NFC, le chargeur de 18 W et la compatibilité avec la bande des 700 Hz appréciée des abonnés Free mobile.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en bref

La polyvalence de son quadruple capteur photo

Son Snapdragon 665 efficace pour jouer aux jeux 3D

Une autonomie toujours confortable grâce à sa batterie de 4 000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 8 est en promotion sur Amazon pour les trois modèles suivants : 3+32 Go à 149 euros ; 4+64 Go à 162 euros et 4+128 Go à 179 euros, alors que la version 8T est disponible à partir de 199 euros sur le Mi Store.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (3+32 Go) à 149 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (4+64 Go) à 162 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (4+128 Go) à 179 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro à partir de 208 €

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est une version boostée du modèle ci-dessus. Il intègre la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro en bref

La puissance de la puce Helio G90T au quotidien

Une autonomie excellente avec sa batterie de 4 500 mAh

Compatible NFC, B28 / 700 Hz et charge rapide jusqu’à 18 W

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est quant à lui disponible en promotion pour deux modèles : le 64 Go à 208 euros (au lieu de 249 euros) et le 128 Go à 222 euros (au lieu de 259 euros).

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64 Go) à 208 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 Go) à 222 €

Le Xiaomi Redmi 8 à partir de 111 €

Le Xiaomi Redmi 8 est la nouvelle solution entrée de gamme du constructeur chinois, annoncé le 12 octobre 2019. Il convient à celles et ceux qui ont un usage basique d’un smartphone, à savoir passer des appels, envoyer des messages, consulter ses mails ou encore naviguer sur Internet.

Le Xiaomi Redmi 8 en bref

Un smartphone pas cher et fonctionnel

Il convient pour une utilisation basique au quotidien

Sa grosse batterie de 5 000 mAh promet d’atteindre des sommets

En ce qui concerne le Xiaomi Redmi 8, il est également en promotion pour deux modèles différents : 3+32 Go à à 111 euros et 4+64 Go à 135 euros.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 (3+32 Go) à 111 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 (4+64 Go) à 135 €

Xiaomi Redmi 8A à 99 euros

Une version plus allégée et plus abordable, elle se nomme Xiaomi Redmi 8A. La fiche technique est quasi similaire, à la différence de 2 Go de mémoire et d’un mono capteur de 12 mégapixels. Il est disponible à 99 euros seulement.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8A à 99 €

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 358 €

Le Xiaomi Redmi 9T Pro est par définition un « flagship killer« . Il possède d’ailleurs quasi tous les arguments d’un smartphone premium, mais pour le prix d’un milieu de gamme (d’autant plus pendant le Black Friday). Il embarque un écran AMOLED de 6,39 pouces coupé par aucune bulle ni encoche, la caméra à selfies est dissimulée dans un mécanisme pop-up. Il est d’ailleurs parfaitement autonome grâce à sa batterie de 4 000 mAh, rechargeable via USB-C est compatible charge rapide jusqu’à 27 W. Ensuite, il est propulsé par un Snapdragon 855, l’un des SoC les plus puissants de la sphère Android actuellement. Bref, une belle machine de guerre.

Le Xiaomi Mi 9T Pro en bref

Son écran AMOLED totalement borderless

Son autonomie très confortable avec 4 000 mAh

Les performances très élevées de son Snapdragon 855

Au lieu de 429 euros, la version 128 Go du Xiaomi Mi 9T Pro est aujourd’hui disponible à 358 euros sur Amazon, soit une économie de plus de 70 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro (128 Go) à 358 €

Le Xiaomi Mi Mix 3 à 299 €

La gamme Mi Mix du constructeur chinois a toujours su faire preuve d’originalité et cette troisième itération ne déroge pas à la règle avec son écran AMOLED de 6,39 pouces totalement borderless et son slider manuel pour dissimuler ses caméras frontales de 24 + 12 mégapixels. Pour assurer des performances élevées au quotidien, le Xiaomi Mi Mix 3 peut compter sur son Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Une configuration qui a d’ores et déjà fait ses preuves en 2018 et qui continue d’être très convaincante aujourd’hui. Par ailleurs, il se montre plutôt endurant malgré sa petite batterie de 3 200 mAh. Enfin, sa partie photo n’est pas en reste avec son double capteur principal 12 + 12 mégapixels, même s’il n’apporte pas toute la polyvalence souhaitée en 2019.

Le Xiaomi Mi Mix 3 en bref

Un design unique et un bel écran AMOLED

Une autonomie confortable (et compatible charge rapide)

Des performances élevées avec le combo S845 + 6 Go de RAM

Vendu à 529 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi Mix 3 est aujourd’hui disponible sur Cdiscount à 299 euros à l’occasion de la Black Friday Week. Pour obtenir ce prix, il est nécessaire de prendre en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Retrouvez le Xiaomi Mi Mix 3 (noir) à 299 € sur Cdiscount

Retrouvez le Xiaomi Mi Mix 3 (bleu) à 299 € sur Cdiscount

Google Pixel 3a à 349 euros

Si votre critère principal pour acheter un nouveau smartphone est la photo, nous ne pouvons que vous recommander le talentueux Google Pixel 3a, surtout quand il est en promotion pour le Black Friday. Au lieu de 399 euros depuis sa sortie, le Google Pixel 3a est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Boulanger, Darty et fnac.com, soit une réduction de 50 euros sur son prix d’origine.

Le Google Pixel 3a en bref

Un écran OLED sans encoche ni bulle

Une expérience Android la plus pure possible

Tout simplement le meilleur photophone de sa catégorie

Retrouvez le Google Pixel 3a à 349 € sur Boulanger

Retrouvez le Google Pixel 3a à 349 € sur Darty

Retrouvez le Google Pixel 3a à 349 € sur fnac.com

Le Honor 20 à 249 euros

Si vous avez un budget de moins de 250 euros pour obtenir un nouveau smartphone pendant le Black Friday, nous avons la solution : le Honor 20 (équipé d’un Kirin 980 et d’un quadruple capteur photo) est aujourd’hui disponible à 249 euros sur Rue du Commerce en prenant en compte l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 2 décembre prochain, soit une réduction de 150 euros sur son prix d’origine.

Le Honor 20 en bref

Son écran borderless percé d’une bulle

Ses performances haut de gamme pour le prix d’un milieu de gamme

La qualité et la polyvalence au rendez-vous avec son quadruple capteur photo

Retrouvez le Honor 20 à 249 € sur Rue du Commerce

Et le Honor 20 Pro

Toujours avec l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 2 décembre prochain, le Honor 20 Pro est également disponible à prix réduit, à 399 euros au lieu de 499. Il se distingue par une meilleure autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh (contre 3 750 mAh pour le Honor 20), de meilleures performances avec 2 Go RAM supplémentaires et une meilleure partie photo. De plus, une montre connectée Honor Watch Magic, d’une valeur de 199 euros, est offerte en l’ajoutant à votre panier sur Darty ou fnac.com.

Retrouvez le Honor 20 Pro à 399 € sur Darty

Retrouvez le Honor 20 Pro à 399 € sur fnac.com

Toutes les PS4 en promotion, à partir de 189 euros

Pour le Black Friday, la PlayStation 4, aka la console de salon la plus vendue de sa génération, est en promotion à un prix très alléchant. Une large sélection de jeux vidéo profite également de réductions intéressantes.

Si vous souhaitez compléter votre collection de jeux, voici une petite sélection des jeux PlayStation 4 en promotion :

Et les manettes PS4 tombent à 39 euros

La manette Dual Shock 4 est disponible sur Amazon pour 39,99 euros au lieu de 59,99 euros dans différents coloris : en noir, en blanc, en rouge, en bleu, en violet, en rose, en or et en transparent. Autrement dit, il y a du choix !

La manette avec le coloris noir est livrée avec un code vous permettant d’avoir 500 v-bucks et un skin pour vos parties de Fortnite !

Retrouvez la manette Dual Shock 4 sur Amazon pour 39,99 euros

Amazon propose aussi un pack avec la manette en noire + le jeu FIFA 20 (en version CD) pour 67,99 euros au lieu de 99,99 euros ! Si vous voulez vous procurez ce jeu très sympa pour des soirées entre amis, c’est le moment !

Retrouvez le pack Dual Shock 4 noire + FIFA 20 pour 67,99 euros sur Amazon

Les Xbox One en promotions également, à partir de 129 euros

Pour le Black Friday, on retrouve plusieurs packs Xbox One S et Xbox One X avec des promotions inédites. C’est notamment le cas du pack Xbox One S All Digital avec Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3 que l’on retrouve à seulement 129 euros et d’un pack avec une Xbox One X et le tout récent Star Wars Jedi : Fallen Order à 329 euros.

Pourquoi recommande-t-on ces packs Xbox One ?

Un rapport qualité/prix imbattable

Un catalogue immense

Xbox Game Pass : un abonnement avec de très nombreux jeux disponibles

Retrouvez le pack Xbox One S All Digital à 129 euros

Retrouvez le pack Xbox One X à 329 euros

La manette Xbox One est également disponible à moins de 40 euros

Hors promotion, la manette Xbox One coûte 59 euros. Elle est affichée sur Amazon à 39 euros seulement. La manette est livrée, soit avec le câble pour jouer en mode filaire ou soit avec la nouvelle version de l’adaptateur sans fil pour PC.

Retrouvez la manette Xbox One (avec câble) à 39 €

Retrouvez la manette Xbox One (avec adaptateur sans fil) à 39 €

Bose QC 35 II à 235 euros

Le casque à réduction de bruit active de Bose, le QC 35 II, est une référence dans son domaine. Marre des bruits dans le métro, dans l’avion ou dans le train ? La solution est un casque à réduction de bruit active. L’une des références est le Bose QC 35 II et ça tombe bien, ce casque sans-fil profite de 115 euros de réduction sur Cdiscount pour la Black Friday Week, passant de 350 à 235 euros.

Le Bose QC 35 II en bref

Une des meilleures technologies de réduction de bruit active

Une qualité de son au top

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa

Le Bose Quiet Comfort 35 II est disponible pour 235,99 euros chez Cdiscount en couleur noire au lieu de 350 euros. Sa version rose est disponible pour 236,99 euros et la version argent pour 239 euros.

Retrouvez le Bose QC 35 II à 235,99 euros chez Cdiscount

Sony WF-1000XM3 à 212 euros

La réduction de bruit active est une fonctionnalité très en vogue en ce moment. On l’a d’abord aperçue sur les casques audio, puis elle s’est tranquillement installée sur les écouteurs true wireless au cours de l’année 2019. Les modèles proposant un système d’annulation du bruit ambiant sont encore assez rares, mais force est de constater que les WF-1000XM3 de Sony sont les meilleurs de leur catégorie. La bonne nouvelle ? Ils sont à prix réduit pour le Black Friday.

Les Sony WF-1000XM3 en bref

Le design premium

Une bonne autonomie au quotidien

La réduction de bruit héritée du WH-1000XM3

Au lieu de 249 euros, les Sony WF-1000XM3 sont aujourd’hui disponible à 212 euros sur Amazon, soit une remise de 15 % sur le prix d’origine. Les écouteurs sans fil sont disponibles en deux coloris : noir et argent.

Retrouvez les Sony WF-1000XM3 (noir) à 212 €

Retrouvez les Sony WF-1000XM3 (argent) à 212 €

Apple AirPods 2 à partir de 129 euros

On ne peux passer une journée dans une grand ville sans en voir une paire aux oreilles, ils sont devenus un véritable phénomène société : les AirPods d’Apple. La deuxième édition de ces écouteurs est en promotion chez Cdiscount pour le Black Friday à 129,99 euros au lieu de 179.

Les AirPods 2 en bref

La connectivité avec les produits Apple

Le confort d’utilisation

Le boitier compact

Les AirPods 2 avec le boitier de recharge classique sont disponibles à 129,99 euros au lieu de 179.

Retrouvez les AirPods 2 avec boitier de recharge standard à 129,99 euros chez Cdiscount

Les AirPods 2 avec le boitier de recharge sans-fil sont disponibles à 159,99 euros au lieu de 229.

Retrouvez les AirPods 2 avec boitier de recharge sans-fil à 159,99 euros chez Cdiscount

Jabra Elite Active 65t à 129 euros

Les Jabra Elite 65t sont considérés comme les écouteurs « True Wireless », c’est-à-dire sans aucun fil, au meilleur rapport qualité-prix. Avec le Black Friday, c’est rapport n’en est que meilleur. Lancé à presque 189 euros, ils tombent chez Boulanger à 129 euros.

Les Jabra Elite Active 65t en bref

Des écouteurs True Wireless avec un bon rapport qualité/prix

Résistants à la pluie et à la sueur

Une autonomie appréciable

Les Jabra Elite Active 65t sont disponibles à 129 euros chez Boulanger.

Retrouvez les Jabra Elite Active 65t à 129 euros chez Boulanger

Barre de son Sonos Beam à 369 €

La barre de son Sonos Beam possède plusieurs avantages. Tout d’abord, elle est particulièrement compacte pour trouver facilement sa place sur votre meuble TV. Elle propose évidemment une qualité sonore au rendez-vous, même si les technologies Dolby et DTS manquent à l’appel. Ensuite, elle intègre surtout les assistants de Google et d’Amazon pour se passer d’une enceinte connectée à la maison. Pour les intéressés et intéressées, elle est en ce moment en promotion pour le Black Friday.

La Sonos Beam en bref

Un design compact

Un rendu sonore clair et puissant

L’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa

Sa compatibilité avec Apple AirPlay 2, ce qui est assez rare

Au lieu de 449 euros, la barre de son Sonos Beam est aujourd’hui remisée à 369 euros sur Amazon, Boulanger, Darty et fnac.com, soit une réduction immédiate de 80 euros à l’occasion du Black Friday. Elle est disponible en deux coloris : blanc et noir.

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Amazon

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur fnac.com

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Boulanger

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Darty

Sonos One à 169 euros

La Sonos One est une enceinte pour la maison très bien équilibrée, suffisamment puissante et au rendu sonore tout à fait satisfaisant. Elle trouvera facilement une place dans votre appartement et animera également vos soirées. En plus, elle est compatible AirPlay 2 et vous pouvez en appairer plusieurs afin d’avoir un son stéréo parfait. Elle est disponible à 169 euros sur Amazon au lieu de 199.

La Sonos One en Bref

Puissante mais peu encombrante

Une qualité audio tout à fait satisfaisante

Compatible AirPlay

On peut appairer deux pour avoir un meilleur son stéréo.

Retrouvez la Sonos One à 169 € sur Amazon

MacBook Pro 13 pouces 2019 à 1299 euros

Lancé à l’été 2019, le nouveau MacBook Pro 13 pouces bénéficie déjà d’une petite ristourne à l’occasion de ce Black Friday 2019. En allant faire un tour sur Amazon, vous pourrez en effet découvrir un rabais de 200 euros qui le fait tomber à 1299 euros. De quoi craquer, surtout lorsque l’on voit ce que la bestiole à sous le capot. Equipé d’un processeur quad-core i5 cadencé à 1,4 GHz capable de monter à 3,9 GHz en mode Turbo Boost, il bénéficie aussi de 8 Go de RAM et du support du GPU Intel Iris Plus Gaphics 645.

Côté stockage, il faudra se contenter de 128 Go, ce qui est peu, mais suffisant pour la plupart des usages nomades. Il brille surtout grâce à son écran Retina équipé de la technologie True Tone qui permet un affichage des couleurs éclatant, fidèle et particulièrement lumineux. On notera aussi l’apparition de la Touch Bar et du Touch ID, auparavant réservés aux modèles plus onéreux.

Le MacBook Pro 13 pouces 2019 En bref

Écran Retina True Tone

10 heures d’autonomie

La Touch Bar et TouchID

Retrouvez le Le MacBook Pro 13 pouces 2019 à 1299 euros chez Amazon

Microsoft Surface Go avec son clavier à 299 €

La Surface Go n’est pas la plus puissante des tablettes, mais c’est de loin la solution la plus abordable que propose Microsoft aujourd’hui, d’autant plus en promotion à 299 euros pendant le Black Friday. Elle est en plus livrée avec un clavier pour se transformer en ordinateur (d’une valeur de 79 €), idéal pour prendre des notes, que vous soyez un professionnel ou un étudiant. La suite Office 365 Personnel (d’une valeur de 29 € par an) est également incluse pendant un an pour accéder aux logiciels comme Word, Access, Excel, PowerPoint et autres consorts.

La Microsoft Surface Go en bref

La tablette abordable avec quelques concessions

De bonnes performances sous Windows 10 S

Compatible Windows Hello

La version 64 Go de la tablette Surface Go de Microsoft est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Cdiscount avec son clavier officiel et un abonnement d’un an à la suite Office 365 Personnel.

Retrouvez la Microsoft Surface Go à 299 euros

Le pack parfait pour connecter sa maison à 179 €

Les objets connectés sont nombreux, mais ce pack propose aujourd’hui les meilleurs produits pour faire son entrée dans cet univers connecté, qui plus est à prix réduit pendant le Black Friday. Il inclut un Chromecast pour diffuser du contenu sur la TV depuis un smartphone, deux ampoules Philips Hue White & Color (culot E27) avec tout le nécessaire pour procéder à l’installation (interrupteur + pont de connexion), une prise connectée pour « rendre intelligent » un appareil électrique de votre choix et une Google Home Mini pour contrôler le tout par le simple usage de votre voix grâce à Google Assistant.

Le Pack « Maison connectée » en bref

Un Chromecast pour diffuser du contenu sur la TV

Deux ampoules Philips Hue pour changer la couleur de votre vie d’intérieur

Et une enceinte Home Mini pour contrôler le tout à la voix avec Google Assistant

Le pack « Maison connectée » proposé par Boulanger est aujourd’hui disponible à 179 euros, contre 299 euros si vous achetez les produits séparément (hors promotions).

Retrouvez le pack Maison connectée à 179 € sur Boulanger

La gamme Amazon Echo en promotion, à partir de 22 euros

Pendant le Black Friday, Amazon affiche sans surprise des promotions sur sa gamme d’enceintes connectées Echo. Que ce soit le nouveau modèle de l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus, proposé avec une Ampoule Hue.

L’Echo Dot (3ème gen) en bref

Son design mignon en forme de galet

Les Skills pour personnaliser l’expérience

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’Echo Dot (3e génération) est disponible à 22 euros sur Amazon, soit une économie de presque 40 euros sur son prix habituel.

Retrouvez l’Amazon Echo Dot à 22 €

Un pack avec une prise connectée TP-Link HS100 (compatible Alexa) est également disponible à 31 euros, soit 9 euros de plus.

Retrouvez le pack Echo Dot + TP-Link HS100 à 31 €

Enfin, le nouveau modèle de l’Echo Dot avec horloge intégré est quant à lui remisé à 34 euros au lieu de 69 euros.

Retrouvez l’Amazon Echo Dot (horloge) à 34 €

L’Echo (3ème gen) en bref

Un nouveau design

Le haut-parleur dédié aux graves

Bref, une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’enceinte connectée Amazon Echo de la 3ème génération est d’ores et déjà disponible à 64 euros au lieu de 99.

Retrouvez l’Amazon Echo (3ème gen) à 64 €

L’Echo Plus (2ème gen) + Ampoule Hue en bref

Le même en plus puissant

Un ampoule Philips Hue offerte

Bref, une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’enceinte connectée Amazon Echo de la 3ème génération est d’ores et déjà disponible à 99 euros au lieu de 149.

Retrouvez l’Echo Plus avec Philips Hue offerte à 99 euros

Tous les Google Home en promotion, à partir de 29,99 euros

Si vous souhaitez faire de votre maison ou appartement un logement « intelligent », passer par une enceinte connectée à un assistant vocal est presque indispensable. Ça tombe bien, les produits Google Home, Home Mini, Home Max et Nest Hub sont en promotion pour cette Black Week avec des baisses de prix allant de 20 à 58 % de rabais ! Il y en a pour tous les goûts.

Les produits Google Home en bref

Intégration de Google Assistant

Design réussi et discret

Bonne qualité sonore

Le Google Home est disponible à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Retrouvez le Google Home à 79,99 euros à la Fnac

Retrouvez le Google Home à 79,99 euros chez Darty

Le Google Home Mini est disponible à 24,99 euros au lieu de 59,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Retrouvez le Google Home Mini à 24,99 euros à la Fnac

Retrouvez le Google Home Mini à 24,99 euros chez Darty

Le Google Home Max est disponible à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Retrouvez le Google Home Max à 199,99 euros à la Fnac

Retrouvez le Google Home Max à 199,99 euros chez Darty

Le Google Nest Hub est disponible à 99,99 euros au lieu de 129,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Retrouvez le Google Nest Hub à 99,99 euros à la Fnac

Retrouvez le Google Nest Hub à 99,99 euros chez Darty

Google WiFi à 79 euros

Les problèmes de Wi-Fi sont plutôt communs. Il se peut que vous ne captiez pas le réseau partout chez vous, ou que le débit en lui-même soit instable, ce qui pose alors quelques soucis lors du visionnage d’un film en streaming sur Netflix ou lors d’une partie de jeux vidéo en ligne, par exemple. La solution est simple : Google WiFi. Dans le monde des routeurs et répéteurs Wi-Fi, il y a de tout et à tous les prix. Le Google WiFi est en revanche le meilleur produit pour améliorer la qualité de son réseau domestique. Il est aujourd’hui à 79 euros pour le Black Friday.

Le Google WiFi en bref

Une solution WiFi simple et efficace

Une couverture d’environ 80 m² par routeur

Une application complète avec contrôle parental

Un débit jusqu’à 1 Gbit/s si vous avez la fibre à la maison

Au lieu de 139 euros habituellement, le Google WiFi est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Darty et fnac.com, soit une économie de 60 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Google WiFi à 79 € sur fnac.com

Retrouvez le Google WiFi à 79 € sur Darty

Si vous souhaitez en acheter plusieurs, sachez que le lot de deux est également en promotion à 149 euros au lieu de 249, soit 74,50 euros l’unité.

Retrouvez le lot de 2 Google WiFi à 149 € sur Darty

Téléviseur Samsung QLED 55 pouces à 699 euros

Les technologie QLED est un bon entre-deux : moins chers que l’OLED, mais avec une bien meilleure qualité d’image que du LCD classique. Le QE5560R est le téléviseur « qualité-prix » de la marque, avec dalle d’une diagonale équilibrée également 55 pouces. C’est aujourd’hui une diagonale que l’on peut qualifier de standard. Ce téléviseurs affiche une définition 4K / UHD et prend en charge le HDR 10+, vous avez donc toutes les technologies à la mode.

Le Samsung QE55Q60R en bref

Technologie Quantum Dot

Smart TV

Compatible HDR 10+

Le téléviseur Samsung QLED 55 pouces est disponible à 699 euros chez Rue du Commerce.

Retrouvez le téléviseur Samsung QLED 55 pouces à 699 euros chez Rue du Commerce

Philips The One 70 pouces à 899 euros

Si vous cherchez une grande diagonale, le QLED et à fortiori l’OLED seront très chers. Vous pouvez en revanche vous tourner vers ce téléviseurs Philips « The One » de 70 pouce (!) disponible à 899 euros pour le Black Friday. C’est une dalle LCD classique mais 4K / UHD et supportant le HDR 10+. Vous avez également la sympathique technologie ambiligth.

La TV Philips The One en bref

Une dalle LCD 70″ 4K UHD compatible HDR 10+

Android TV intégré

Ambilight 3 côtés

La version 70 pouces du téléviseur Philips The One (70PUS7304) est disponible pour 899,99 euros au lieu de 1399,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Retrouvez la TV Philips The One 70 pouces à 899,99 euros chez Darty

Retrouvez la TV Philips The One 70 pouces à 899,99 euros à la Fnac

Fire TV Stick et Stick 4K à partir de 24 €

Le Fire TV Stick 4K est la nouvelle version du dongle HDMI d’Amazon, cette fois-ci compatible UHD tout en supportant les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision. Comme l’ancien modèle, celui-ci intègre son propre système d’exploitation (Fire OS) pour se différencier du Chromecast de Google, ce qui lui permet d’accéder facilement aux services Prime Video ou Amazon Music, ainsi qu’aux applications tierces comme Netflix, Molotov, Twitch, avec la télécommande. Cette dernière a d’ailleurs bien changé, elle intègre désormais un micro pour utiliser Alexa et piloter l’objet à la voix.

Le Fire TV Stick 4K en bref

Sa simplicité d’utilisation

La nouvelle télécommande avec Alexa

Sa compatibilité 4K, mais aussi HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le Fire TV Stick 4K d’Amazon est disponible à 39 euros, contre 59 euros habituellement.

Retrouvez le Fire TV Stick 4K à 39 €

Si votre téléviseur n’est pas compatible 4K, nous vous conseillons alors de vous tourner vers la version classique du Fire TV Stick vendu aujourd’hui à 24 euros au lieu de 39 euros. Il embarque également la nouvelle télécommande avec Alexa intégré.

Retrouvez le Fire TV Stick à 24 €

Apple Watch Series 4 à 329 euros

C’est en 2018 qu’Apple a dévoilé et commercialisé son Apple Watch Series 4. Avec ce modèle, la firme de Cupertino a renforcé l’orientation de sa montre connectée vers le bien-être et la santé. Le constructeur a ainsi grandement amélioré le capteur de sa montre, la dotant d’un capteur électrocardiogramme capable de suivre précisément l’activité cardiaque et de reconnaître certains maux. Ce modèle est aussi capable de détecter les chutes, et si nécessaire, d’appeler les secours. L’Apple Watch Series 4 est actuellement remisée chez Amazon à 329 euros dans sa version GPS 40 mm, avec un boitier en Aluminium Argent et un bracelet sport blanc.

L’Apple Watch 4 en bref

Capteur de fréquence cardiaque amélioré

Détection des chutes

Digital Crown avec retour haptique

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 Aluminium Argent à 329 euros chez Amazon

Si la version Aluminium Argent et bracelet sport ne vous convient pas, sachez que vous pourrez aussi découvrir l’Apple Watch Series 4 avec boitier Aluminium Or et boucle sport Rose des sables pour le même prix, à savoir 329 euros.

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 Aluminium Or à 329 euros chez Amazon

Garmin Forerunner 735XT à 179 euros

La Garmin Forerunner 735XT est une montre connectée pensée pour les sportifs et les sportives. Robuste, elle vous suivra pendant toutes vos activités sportives, même à la piscine. À coup sûr un fidèle compagnon que vous ne voudrez pas enlever de votre poignet, d’autant plus que son autonomie est plutôt confortable. Vous hésitez encore ? Elle est aujourd’hui en promotion à moins 60 % pour le Black Friday.

La Garmin Forerunner 735XT en bref

Son analyse poussée des différentes données collectées

Son autonomie plutôt confortable

On peut nager avec !

Au lieu de 450 euros à son lancement, la montre connectée Garmin Forerunner 735XT est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Amazon à l’occasion des promotions liées au Black Friday.

Retrouvez la Garmin Forerunner 735XT à 179 € sur Amazon

Les liseuses Kindle à partir de 54 €

La liseuse Kindle est la concurrente directe de Kobo by Fnac. Elle embarque un écran e-ink sans reflets et rétroéclairé de 6 pouces affichant une définition de 167 ppp, ce qui offre la même qualité qu’une page imprimée sur du papier. Elle intègre 4 Go de stockage pour entreposer votre collection d’e-books, téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5 millions de références.

La Kindle en bref

Son écran e-ink de 6 pouces, qualité papier

Ses nombreuses options de personnalisation

Son autonomie très confortable

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la liseuse Kindle est disponible à 54 euros sur Amazon, au lieu de 79 euros.

Retrouvez la liseuse Kindle à 54 €

Le modèle Kindle Paperwhite plus fin, plus léger, plus autonome et dorénavant résistant à l’eau est également en promotion à 89 euros, contre 129 euros habituellement.

Retrouvez la liseuse Kindle Paperwhite à 89 €

Les meilleures promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

RED SFR Forfait 4G - 60 Go 02 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Voir Prixtel - Le complet 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

Black Friday 2019 : les dates

Le Black Friday 2019 débute officiellement le 29 novembre et dure tout le week-end…

et dure tout le week-end… … Ainsi que le lundi 2 décembre, aussi connu sous le nom de Cyber Monday

Certaines offres ont été publiées dès le Lundi 25 novembre et les jours suivants, c’est la Black Week

Comment suivre le Black Friday 2019 ?