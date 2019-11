On y est, le Black Friday est là ! Il est vraiment difficile de s’y retrouver parmi les milliers de bons plans. Nous avons épluché les offres des e-commerçants, dont Amazon, Cidscount, Fnac, Darty et Boulanger, pour y piocher les meilleures offres.

Black Friday 2019 est la plus grande journée dédiée à l’achat de l’année. Nous vous proposons cette année de suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Seules les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction FrAndroid seront ajoutés dans notre live. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Le Black Friday chez les principaux e-commerçants

N'hésitez pas à fouiller dans les sections dédiées, vous trouverez peut-être la perle rare qui correspond à vos besoins.

Maison connectée

Si vous avez toujours voulu ouvrir vos portes à Amazon Alexa, voici une opportunité de le faire. L’enceinte de troisième génération Echo est en promo.

Elle offre une relative bonne qualité sonore et pourra vous permettre de goûter à un des assistants domestiques les plus populaires. Contrôle des objets connectés de la maison, de la musique et de la radio… une enceinte très pratique au quotidien.

Le kit suivant Philips Hue et Echo Flex est très intéressant pour démarrer dans la domotique ou pour améliorer votre maison connectée actuelle. L’Echo Flex est une petite enceinte qui se branche directement à la prise murale et qui donne accès à l’assistant Amazon Alexa, et les deux ampoules Philips Hue (E27) n’ont pas besoin d’un point Philips Hue pour fonctionner.

Vous pouvez donc les contrôler via Bluetooth (application Philips Hue) et via Amazon Alexa par la voix. L’offre est disponible sur Amazon. La version couleur des ampoules est à 69,99 euros.

Le pack avec le nouveau Echo Dot (voir le test) est également vendu deux ampoules N&B ou deux ampoules couleurs.

Dans ce pack Philips Hue, vous trouverez une ampoule E27 White (ompatible Bluetoot) ainsi qu’un pack de 2 ampoules connectées White & Color flamme E14. L’offre est disponible à cette adresse.

Le Google Nest Hub est un petit écran connecté avec Google Assistant, qui permet également de diffuser des flux vidéo via Chromecast. Nous sommes sûrs que vous allez lui trouver une utilisé dans votre cuisine ou votre chambre.

Nous avons d’ailleurs testé le Nest Hub, une lecture recommandée pour vous faire un avis sur l’appareil.

Si vous avez toujours eu envie de tester un assistant domestique ou si vous voulez simplement agrandir votre installation actuelle, voici un Home Mini à petit prix. Le test est disponible ici, et il faut savoir qu’elle a été remplacée récemment par la Nest Mini (très peu de changements).

Ce n’est pas une enceinte extraordinaire, mais elle sera parfaite pour votre salle de bain, la cuisine ou la chambre comme enceinte d’appoint pour gérez la domotique, et écouter de la musique ou des podcasts.

Voici un pack maison connectée vendue par Boulanger sur Rakuten. Ce pack intègre un kit Philips Hue Home (ampoules connectées avec pont), une enceinte Google Home Mini et un Chromecast pour 179,99 euros.

On a déniché un pack avec une enceinte Echo Dot (3ème génération) et deux ampoules Philips Hue White & Color Pack (E27), compatibles avec Bluetooth et Zigbee. Vous n’aurez donc pas besoin du pont pour les faire fonctionner. Le pack est disponible sur Amazon France.

Roborock qui a commercialisé récemment son S5 Max, l’excellent S5 amélioré, propose une belle promotion. Découvrez l’offre sur ce lien.

Smartphones

Le Samsung Galaxy S10e reprend une grandes parties des caractéristiques des S10 et S10+ mais dans un format plus compact. Nous vous conseillons de lire son test complet. La promotion est disponible sur Cdiscount sur ce lien.

L’iPhone 11, on vous a déjà parlé à de nombreuses reprises, en promo sur Amazon avec une offre vendue et expédiée par Amazon.

Google propose 50 euros de réduction immédiate sur le Pixel 3A, un excellent photophone à petit prix. Son test est là, et la promotion par là.

Avant la promo Honor 20 Pro (juste au-dessous), il y a aussi une offre intéressante sur le Honor 20. Nous vous encourageons à lire le test complet.

N’oubliez pas de remplir le formulaire ODR de 100 euros pour profiter de la promotion de Honor.

Le Honor 20 Pro est arrivé à la fin de l’été 2019 en France, nous l’avons noté 9/10 grâce à un bon équilibre. Sorti à 599 euros, le prix a ensuite été rapidement abaissé à 499 euros, il est désormais à 399 euros grâce à une ODR de 100 euros.

N’oubliez donc pas de remplir le formulaire d’ODR après l’achat pour bénéficier d’un remboursement de 100 euros.

L’offre est disponible chez plusieurs e-commerçants :

Voilà un iPhone XR sur Cdiscount vendu par un vendeur tiers, mais vous n’aurez aucun soucis pour la garantie Apple. L’offre est disponible sur ce lien (utilisez ce code 10BLACK), c’est une très bonne alternative à l’iPhone 11 Pro. N’oubliez pas d’utiliser le code, 10BLACK, lors de l’achat.

Le P30 Pro est disponible via un vendeur tiers à un bon prix sur Rakuten.

Le P30 Pro est le haut de gamme annoncé par Huawei en février 2019, il s’agit donc d’un smartphone de 2019. Le P30 Pro n’est pas un smartphone compliqué : il possède un SoC HiSilicon Kirin 980 familier et rapide, les mêmes dimensions et le même design tout en verre que tous les autres smartphones haut de gamme, ainsi que les mêmes fonctions « haut de gamme » comme la recharge sans fil et l’étanchéité. C’est un rival très direct du Galaxy S10 Plus de Samsung. Il était vendu à 999 euros initialement, son prix a donc beaucoup chuté.

C’est assez rare de trouver des promotions sur le Note 10+ de Samsung. Son test est à lire ici. On parle d’une offre sur la version 256 Go d’un vendeur tiers, le produit est garanti et expédié depuis l’Europe. Il sera évidemment 100 % compatible avec les réseaux français. Retrouvez la promotion sur ce page, et n’oubliez pas d’entrer le code BF19.

Consoles de jeux

Le pack Fnac avec la Xbox One X 1 To et Star Wars Jedi: Fallen Order est à 329,99 euros, n’oubliez pas d’utiliser le code BLACK10. L’offre est disponible à cette adresse.

Ordinateurs

La version en question est celle avec un écran de 13,3 pouces en définition Full HD, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et l’Intel Core i5-8265U. Pour le Black Friday, il est à 999 euros sur Amazon France, en plus des 200 euros d’ODR (Offre De Réduction), n’oubliez donc pas de remplir ce formulaire pour être remboursé des 200 euros… le XPS 13 vous reviendra à 799 euros.

Audio

Le Headpones 700 est le dernier casque haut de gamme de Bose, avec réduction de bruit et l’assistant Alexa intégré. Nous avons testé ce casque, c’est le concurrent du WH-1000X M3 de Sony. Il est à 316 euros aujourd’hui sur Amazon.

Si vous avez besoin d’une petite enceinte Bluetooth étanche avec 10 heures d’autonomie, la Wonderboom est en promo avec une belle réduction.

Le Z906 est un système 5.1 certifié THX avec une puissance de 500W RMS. Le subwoofer et les cinq haut-parleurs satellites seront parfaits pour votre PC… mais aussi votre TV. C’est ce que nous aimons sur ce kit : il est très polyvalent. L’offre est disponible sur ce lien.

Si vous voulez vous équiper de produits Sonos ou compléter une installation existante (avec la barre de son Beam, dont le bon plan est disponible plus bas), voici la Sonos One en promotion. Cliquez ici pour découvrir l’offre.

La Sonos Beam est une barre de son connectée qui permet d’améliorer très sensiblement la qualité sonore de sa TV, tout en profitant de l’écosystème Sonos. Avec deux Sonos One de chaque côté, vous serez bien armés pour des années de bon son sans vous prendre la tête. Il y a actuellement un bon prix pour la Sonos Beam sur Amazon.

La Bose Solo 5 est une barre de son pour améliorer l’audio de votre TV, vous pourrez vous en servir également comme enceinte connectée (et même faire du multi-room avec d’autres enceintes Bose). Parfait pour une pièce de taille moyenne, l’offre est disponible sur Amazon.

Accessoires

Très pratique pour utiliser un clavier depuis son canapé, le K400 Plus intègre également un touchpad, vous pourrez donc l’utiliser dans diverses situations, le tout sans fil (via dongle USB). Découvrez l’offre par là.

Pour ceux qui recherchent un stockage externe très rapide et avec une bonne capacité de stockage, Samsung propose une belle offre sur son célèbre modèle T5. La version 1 To passe à 139,90 euros et la version 500 Go passe à 79 euros !

Voilà une GeForce RTX 2060 SUPER à 339,99 euros, ce qui est un excellent prix pour la version Super de ce GPU. L’offre est disponible sur Cdiscount.

Pour votre Nintendo Switch, votre smartphone, votre GoPro, votre tablette… vous aurez certainement besoin de stockage supplémentaire. Voici une micro SD SanDisk de 256 Go à 13,99 euros.

Le SSD de PNY 120 Go vous permettra de redonner vie à une vieille machine, l’offre est disponible sur ce lien.

Wearables

La Series 5 est la dernière montre connectée d’Apple, elle est bien sûr réservée aux propriétaires d’iPhone. L’offre nous vient d’eBay, le produit est envoyé de l’étranger mais vous pourrez apporter la montre dans un Apple Store français si vous avez un souci.

Il s’agit de la version 40 mm avec le bracelet blanc en poly-carbonate.

Forfaits mobiles

Pour le Black Friday, RED by SFR gonfle son forfait mobile sans en augmenter le prix. Pour 12 euros par mois, il donne l’accès à 100 Go de données mobiles ainsi que tout ce que l’on attend d’un bon forfait de 2019. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au dimanche 1 décembre à 23h59. Bonne nouvelle : ce forfait est sans engagement et valable à vie.

Orange Sosh brade le forfait mobile Sosh de 50 Go avec appels et SMS illimités. Vous le trouverez dans notre comparatif de forfaits 4G qui reprend également les tutos pour changer d’opérateur sans se prendre la tête.

Pour accéder à l’offre Sosh, c’est par là. Notez que la promo est valable 12 mois, et elle est sans engagement. Vous profiterez donc de la qualité du réseau Orange à petit prix. Si vous voulez être averti automatiquement des meilleures offres dans 12 mois, inscrivez-vous à notre outil Reminder.

Si vous avez besoin de beaucoup de Go en 4G, NRJ Mobile propose 200 Go avec appels/SMS illimités pour 9,99 euros/mois pendant 12 mois. Par défaut, vous serez sur le réseau de SFR, mais si vous recevez mal la 4G, vous pouvez demander à passer sur le réseau Orange ou Bouygues Telecom.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

