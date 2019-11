Nous vous proposons un nouveau format pour la Black Friday Week : un flux live des meilleures offres. Vous pourrez suivre ce dossier pour ne rien manquer des bons plans qui méritent vraiment votre argent.

Black Friday 2019 est la plus grande journée dédiée à l’achat de l’année. Cet événement aura lieu le vendredi 29 novembre, comme vous le savez sans doute déjà. Néanmoins, une bonne partie des promotions seront disponibles dès le 25 novembre.

Nous vous proposons cette année de suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Seules les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction FrAndroid seront ajoutés dans notre live. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Darty, Boulanger, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Le Black Friday chez les principaux e-commerçants

Si vous n’avez pas trouvé une offre qui vous correspond ci-dessous, voici les pages dédiées au Black Friday chez tous les e-commerçants que l’on traite :

Les meilleures offres en direct

Notez que d’autres offres Black Friday sont disponibles sur cette page dédiée avec de nombreux dossiers.

N’hésitez pas à rafraîchir ce flux manuellement en cliquant ici.

17h37 - Manette Xbox One sans fil

La Black Friday Week est toujours l’occasion de renouveler ses manettes de jeu, les manettes Xbox sont excellentes. Elles fonctionnent partout : PC, Xbox, macOS, Stadia, Shadow, Android, iPhone, iPad…

Plusieurs modèles de la manette sont disponibles :

17h24 - La souris Logitech MX Master

La souris sans fil MX Master est la souris phare de Logitech, elle arbore une fiche technique presque aussi longue que la liste de souhaits d’un enfant gâté. Outre son design ergonomique, elle possède une roulette de défilement intelligente, dont la vitesse est adaptable et elle peut se connecter à trois périphériques différents à la fois.

40 jours d’autonomie, une compatibilité Windows et Mac… et vous pouvez également la brancher en USB pour gagner en précision.

Elle est à 37,99 euros sur Amazon aujourd’hui.

17h02 - Xbox One X et Star Wars Jedi: Fallen Order

Plus haut, nous vous partagions un bon plan dédié à la Xbox One X sous les 300 euros, cette fois-ci nous avons trouvé un pack avec le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order (lisez la critique sur Numerama).

Le bon plan est à 329,99 euros sur Amazon, ce qui est vraiment une bonne offre.

16h00 - Le Sony Xperia 10 à 229 euros

Disponible dans les trois coloris de départ, le Xperia 10 est un smartphone Android au format 21:9 qui offre un bon design et des performances honorables.

229 euros sur Amazon, c’est un des prix les plus bas observés sur ce produit.

15h49 - La Fire TV Stick 4K à petit prix

C’est un produit complètement sous-côté : il permet de connecter votre TV à un OS fluide qui vous donne accès de très nombreuses applications, dont Netflix, Prime Video, YouTube et Apple TV+. Nous avons testé ce Fire TV Stick 4K, à lire ici.

Il est vendu à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros, la page produit est disponible par ici.

15h28 - Des TV haut de gamme en promotion

Numerama a listé plusieurs téléviseurs haut de gamme en promotion avec de grandes diagonales.

Notre préféré est le LG C9 OLED que nous avons déjà dans notre guides des meilleures TV de 55 pouces.

15h20 - Forfait NRJ Mobile 200 Go de 4G

Si vous avez besoin de beaucoup de Go en 4G, NRJ Mobile propose 200 Go avec appels/SMS illimités pour 9,99 euros/mois pendant 12 mois. Par défaut, vous serez sur le réseau de SFR, mais si vous recevez mal la 4G, vous pouvez demander à passer sur le réseau Orange ou Bouygues Telecom.

Vous le trouverez dans notre comparatif de forfaits 4G qui reprend également les tutos pour changer d’opérateur sans se prendre la tête.

Si vous voulez être averti automatiquement des meilleures offres dans 12 mois, inscrivez-vous à notre outil Reminder.

14h49 - Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2

Si vous n’avez rien compris au titre de ce bon plan, c’est que vraisemblablement, vous n’en avez pas besoin. Ce SSD interne Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 de 1 To va donner un coup de fouet à votre PC.

C’est un bon prix pour un SSD NVMe M.2 très efficace, le bon plan est disponible sur Amazon.

14h25 - La Nintendo Switch : seulement 500 exemplaires

Cdiscount vient de mettre en place une promotion sur la Nintendo Switch avec les Joy-cons en bleu et rouge, il s’agit du nouvelle modèle avec davantage d’autonomie.

Pensez à bien mettre le code de réduction SWITCH20 au moment de la confirmation d’achat, tout se passe sur Cdiscount.

14h10 - iPhone XR à petits prix

Un vendeur italien vend des iPhone XR en 65 Go et 128 Go à petits prix. Les produits sont garantis 2 ans, et vous pourrez les amener directement dans un Apple Store en cas de problèmes.

Voici les différents liens d’achat :

13h31 - L'abonnement Freebox Mini 4K à 14,99 euros/mois

Free a mis en place une offre jusqu’au 26 novembre : l’abonnement de la Freebox Mini 4K est à 14,99 euros/mois pendant un an au lieu de 34,99 euros/mois.

Pour bénéficier de l’offre, cela se passe uniquement par téléphone à ce numéro : 09 71 00 77 76 et via ce lien. Vous pouvez également consulter notre comparateur pour vérifier l’éligibilité fibre optique et xDSL chez vous.

Mise à jour : vous pouvez vous inscrire via ce lien.

13h25 - Apple Watch Series 5 en bracelet blanc

La Series 5 est la dernière montre connectée d’Apple, elle est bien sûr réservée aux propriétaires d’iPhone. L’offre nous vient d’eBay, le produit est envoyé de l’étranger mais vous pourrez apporter la montre dans un Apple Store français si vous avez un souci.

Il s’agit de la version 40 mm avec le bracelet blanc en poly-carbonate.

12h01 - Le Honor 20 à 299 euros

Nous vous parlions de la promotion du Honor 20 Pro plus bas, mais il y a aussi une offre intéressante sur le Honor 20. Nous vous encourageons à lire le test complet.

N’oubliez pas de remplir le formulaire ODR de 100 euros pour profiter de la promotion de Honor.

11h48 - Le méga pack Huawei Mate 20 Pro

Voilà un pack très complet : le Huawei Mate 20 Pro (128 Go) avec une carte nano SD (et son lecteur), une enceinte Bluetooth CM51 et les écouteurs AM61 Sport Lite.

Le méga pack est à 499 euros sur Rue Du Commerce, difficile d’estimer le coût réel de ce pack… mais c’est un bon plan assurément.

11h40 - Philips OneBlade : un rasoir électrique

Ce n’est pas directement de la tech, mais c’est un bon rasoir (je l’utilise tous les jours depuis plus d’un an). Pour la barbe courte ou plus longue, l’autonomie est très correcte et c’est un produit fiable.

Ce rasoir est vendu avec 2 lames et 4 sabots barbe. Là, vous en aurez déjà pour plusieurs semaines.

11h16 - Un smartphone Android à 159 euros

Si vous cherchez un smartphone Android avec des caractéristiques honnêtes mais à petit prix, vous allez être intéressés par le P Smart 2019.

Tout est bien décrit dans l’article bon plan par ici.

11h01 - Le Nest Hub : un petit écran connecté

Le Google Nest Hub est un petit écran connecté avec Google Assistant, qui permet également de diffuser des flux vidéo via Chromecast. Nous sommes sûrs que vous allez lui trouver une utilisé dans votre cuisine ou votre chambre.

Nous avons d’ailleurs testé le Nest Hub, une lecture recommandée pour vous faire un avis sur l’appareil.

10h49 - Amazon Echo de troisième génération

Si vous avez toujours voulu ouvrir vos portes à Amazon Alexa, voici une opportunité de le faire. L’enceinte de troisième génération Echo est en promo.

Elle offre une relative bonne qualité sonore et pourra vous permettre de goûter à un des assistants domestiques les plus populaires. Contrôle des objets connectés de la maison, de la musique et de la radio… une enceinte très pratique au quotidien.

10h30 - 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate

Cela ne rentrait pas dans le visuel, mais c’est l’offre Ultimate avec le Xbox Game Pass pour console, le Xbox Game pour PC, et le Xbox Live Gold pour jouer en ligne. Et on en parle encore, mais ne ratez pas notre astuce avec le Game Pass.

Le Xbox Game Pass : Outre Gears 5, vous bénéficiez d’un accès illimité à plus de 100 jeux de consoles et de jeux sur PC de « haute qualité » et de nouveaux titres sont régulièrement ajoutés.

10h20 - L'Apple Watch Series 3 en baisse de prix

Il en faut pour tout le monde, voici donc l’Apple Watch Series 3 à 200 euros. C’est vrai que cette montre est réservée aux possesseurs d’iPhone, mais c’est un produit très populaire qui s’est vraiment bonifié avec le temps.

Il s’agit de la version aluminium en noir et au format 38 mm.

10h14 - Le forfait Sosh 50 Go de 4G

Orange Sosh vient de brader le forfait mobile Sosh de 50 Go avec appels et SMS illimités. Vous le trouverez dans notre comparatif de forfaits 4G qui reprend également les tutos pour changer d’opérateur sans se prendre la tête.

Pour accéder à l’offre Sosh, c’est par là. Notez que la promo est valable 12 mois, et elle est sans engagement. Vous profiterez donc de la qualité du réseau Orange à petit prix.

Si vous voulez être averti automatiquement des meilleures offres dans 12 mois, inscrivez-vous à notre outil Reminder.

10h05 - L'Oculus Quest en promo

Vous étiez nombreux à l’attendre cette promotion ! L’Oculus Quest est un mix entre un Oculus Rift et un Oculus Go. Sur le papier, il combine le meilleur des deux casques.

Numerama en parle mieux que nous, mais vraiment un des casques de VR à recommander actuellement.

10h01 - La PlayStation 4 Pro sous les 300 euros

La PS4 Pro 1 To sous les 300 euros… il aura fallu attendre quelques mois avant d’atteindre ce prix plancher. C’est vraiment la console de base (capable de faire tourner de la 4K) avec une manette de jeu.

Avec 1 To de stockage, vous êtes larges.

09h54 - Surface Pro 7 à 799 euros

Si vous cherchez un PC portable, nous vous conseillons de regarder notre sélection d’hier soir (au cas où des offres soient encore disponibles). Si vous avez loupé cette occasion, la Microsoft Surface Pro 7 avec son écran de 12,5 pouces est à 799 euros.

A ce prix, vous avez une bonne config : Intel Core i53470, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD. Evidemment, vous aurez un meilleur rapport qualité-prix sur d’autres marques, mais la Surface Pro 7 est un produit très pratique au quotidien.

09h25 - Une TV de 70 pouces sous Android TV

Philips a commercialisé la gamme The One cette année : toute une gamme de TV IPS LCD qui propose les dernières normes HDR, la 4K UHD évidemment, l’OS Android TV avec la technologie Ambilight.

Ce n’est pas la TV qui produit la meilleure image, mais un format 70 pouces (au moins 2,5 mètres de recul) à ce prix avec la prestation qu’elle propose, c’est vraiment un bon plan.

09h15 - Un disque dur externe de 4 To

Ce Seagate de 4 To, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L’utiliser comme disque dur externe, ou le démonter pour l’installer dans un PC ou une PS4.

Bref, il est à 89,99 euros sur Fnac.

09h06 - La Xbox One S à 129 euros

Encore une Xbox One S (ne vous inquiétez pas, il y a des packs PS4 prévus) ! Cette fois-ci, sans rien, juste une manette, 3 jeux et les offres de base pour 129 euros. Attention, c’est la version All digital sans lecteur Blu-ray.

Vous pouvez l’associer à une offre Xbox Game Pass (avec notre astuce) pour profiter des dizaines de jeux pour une grosse économie.

08h53 - Des OnePlus 7 Pro en promotion avec accessoires

OnePlus a mis en ligne plusieurs offres qui concernent le OnePlus 7 Pro, jusqu’à 140 euros de réduction en fonction des modèles. Il faut utiliser le code de réduction 2019BF.

Vous noterez que vous pouvez peut-être le toucher moins cher chez certains e-commerçants, mais le site OnePlus Store offre une garantie sur tous ses produits. D’ailleurs, vous aurez des écouteurs Bullets USB-C offers en plus.

Toutes les promotions OnePlus sont sur cette page dédiée, n’oubliez pas le code 2019BF (pour obtenir une coque offerte)

08h39 - Le Home Mini à petit prix

Si vous avez toujours eu envie de tester un assistant domestique ou si vous voulez simplement agrandir votre installation actuelle, voici un Home Mini à petit prix. Le test est disponible ici, et il faut savoir qu’elle a été remplacée récemment par la Nest Mini (très peu de changements).

Ce n’est pas une enceinte extraordinaire, mais elle sera parfaite pour votre salle de bain, la cuisine ou la chambre comme enceinte d’appoint pour gérez la domotique, et écouter de la musique ou des podcasts.

08h25 - Le Honor 20 Pro à 399 euros

Le Honor 20 Pro est arrivé à la fin de l’été 2019 en France, nous l’avons noté 9/10 grâce à un bon équilibre. Sorti à 599 euros, le prix a ensuite été rapidement abaissé à 499 euros, il est désormais à 399 euros grâce à une ODR de 100 euros.

N’oubliez donc pas de remplir le formulaire d’ODR après l’achat pour bénéficier d’un remboursement de 100 euros.

L’offre est disponible chez plusieurs e-commerçants :

08h17 - Des packs Xbox One S 1 To à 179,99 euros

La Fnac a mis en ligne divers packs Xbox One S 1 To à 179 euros.

Cette Xbox One S est une plateforme de jeux, mais c’est un aussi un lecteur Blu-ray 4K.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 60 Go 25 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Voir Prixtel - Le complet 26 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 26 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

Le bloc suivant vous permet de tester l’éligibilité de votre logement, il suffit de rentrer votre adresse pour visionner les offres adaptées.

Notes et informations

Normalement le flux va se rafraîchir tout seul, mais vous pouvez le forcer en actualisant tout simplement cette page (en cliquant ici). Notez qu’il se peut que les offres poussées ne soient plus valables ou simplement qu’elles soient pas encore en ligne, nous vous invitons à les vérifier avant de confirmer votre achat et de nous notifier les erreurs en commentaires. N’hésitez d’ailleurs pas à nous partager vos meilleures bons plans en commentaires.

Enfin, la plupart des liens qui vous redirigent vers les e-commerçants sont affiliés. Les e-commerçants recommandés sont nos partenaires, cela signifie que nous touchons une commission si vous effectuez un achat en suivant une des offres poussées. Cela rémunère notre média et cela ne modifie pas le prix de vente final de votre achat. Les liens affiliés sont signalés par un petit icône. Enfin, si un lien ne fonctionne pas, il vous suffit de désactiver l’AdBlock sur frandroid.com (il peut bloquer certains liens).