Envie de vous lancer dans la domotique ? Le Cyber Monday est là pour vous aider à franchir le pas avec un pack idéal pour commencer à connecter votre maison. En allant faire un tour chez Amazon, vous pourrez en effet découvrir l’Echo Plus de deuxième génération et une ampoule connectée Philips Hue pour 99 euros seulement.

Avec l’arrivée des assistants vocaux et autres enceintes connectées, il n’a jamais été aussi simple de connecter sa maison. Enfin presque, car entre ces petits appareils, les ampoules, thermostats et autres ponts de connexion, la facture peut vite grimper en flèche. Pour rendre l’ensemble plus accessible, Amazon propose aujourd’hui un « starter » pack comprenant l’enceinte Echo Plus et une ampoule Philips Hue White avec une ristourne de 33%, le faisant dégringoler à 99 euros.

L’Amazon Echo Plus en bref

Hub Zigbee directement intégré à l’Echo Plus…

… pour faire fonctionner l’ampoule sans « hub »

Son Dolby 360 degrés

Bouton d’arrêt des microphones

Rendez-vous chez Amazon pour bénéficier de ce pack contenant l’Amazon Echo Plus (2e génération) et une ampoule Philips Hue White pour 99 euros au lieu de 149 euros.

L’Amazon Echo Plus en détail

C’est en 2018 qu’a été mise en circulation la deuxième génération de l’Echo Plus, une version de l’enceinte connectée d’Amazon incluant de base le hub Zigbee. Ce dernier permet de configurer et contrôler les appareils connectés installés dans votre logement sans avoir besoin de passer par un pont de connexion extérieur. Autant vous dire qu’avec cette enceinte, vous aurez tout ce qu’il faut pour vous lancer dans l’aventure de la domotique, et à 99 euros chez Amazon avec un ampoule Philips Hue, c’est un bon moyen de se lancer à moindre frais.

L’ajout d’un capteur de température dans cette seconde génération permet encore plus d’interaction, notamment avec les Thermostats connectés, rendant ainsi le contrôle de la température du logement enfantin. Ce pack comprend d’ailleurs une ampoule connectée Philips Hue White que vous pourrez installer sans aucun problème sur vos douilles à vis (E27) pour profiter d’un éclairage réglable dans ses moindres détails.

L’Echo Plus, c’est aussi une enceinte connectée que vous pourrez utiliser non seulement pour bénéficier des services d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, mais aussi pour profiter de votre musique avec un son de qualité. Redesigné pour l’occasion, elle intègre un woofer de 76 mm et un tweeter de 20 mm et propose un son Dolby à 360 degrés. De plus, ses sept micros avec annulation active du bruit ambiant vous permettront d’être entendu à la perfection par Alexa, y compris lorsque la musique est jouée. Et si vous avez envie d’être tranquille, sachez qu’une simple pression sur le bouton adéquat vous permettra de désactiver l’intégralité des micros.

