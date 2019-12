Besoin d’un VPN ? L’abonnement d’un an à Cyberghost est à moitié prix aujourd’hui

Utiliser un VPN est le moyen le plus simple de surfer sur Internet incognito. C'est aussi la meilleure méthode pour accéder à certains contenus étrangers. Si cela vous tente, Cyberghost est aujourd'hui disponible à moitié prix.

Les VPN sont aujourd’hui le moyen le plus simple et le moins onéreux de naviguer sur le web sans laisser de traces et ainsi préserver sa vie-privée. L’autre avantage des VPN est bien évidemment de permettre de contourner le géoblocage des certaines plateformes vidéo.

L’un des plus grands fournisseurs de VPN, Cyberghost, propose aujourd’hui (et aujourd’hui seulement) son abonnement d’un an à moitié prix : 33 euros la première année avant de retrouver son prix normal de 66 euros. Cela correspond à 2,75 euros mois pendant un an.

Cyberghost en quelques mots

Une interface complète mais lisible

Plus de 5500 serveurs dans 90 pays

Des serveurs optimisés pour le streaming

Comme nous le disons dans notre comparateur de VPN, Cyberghost est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs de VPN avec NordVPN, l’autre mastodonte. Il se distingue notamment par son interface très complète qui fourmille de fonctionnalités, sans être trop fouillis pour autant.

Cyberghost a également le mérite de proposer des serveurs dédiés pour accéder à Netflix aux USA et ainsi regarder tout le catalogue américain. Vous avez également un serveur spécifiquement dédié à la BBC si vous aimez les contenus britanniques. La chaîne diffuse notamment certains événements sportifs comme Wimbledon.

Il fonctionne bien évidemment sous Windows, MacOS et mobile. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre comparateur de VPN.