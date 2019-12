La Logitech Mx Master est à nouveau en promotion, à 42 euros

Longtemps considérée comme la meilleure souris pour la bureautique, la Logitech Mx Master première du nom est disponible pour seulement 42 euros sur Amazon. C'est seulement 4 euros de plus que pendant le Black Friday et toujours un excellent prix pour cette ancienne star qui reste aujourd'hui un produit très recommandable.

Proposée à 37 euros pendant le Black Friday, la Mx Master première du nom a de nouveau droit à une promotion sur Amazon. Elle est certes un peu moins intéressante puisque la Mx Master est proposée à 42 euros, mais cela demeure un excellent prix pour cette excellente souris.

En bref

Ergonomie d’exception

Elle fonctionne sur toutes les surfaces

Super autonomie

La Mx Master est la souris sans fil haut de gamme de Logitech. Si cette première version ne présente pas tous les raffinements des modèles plus récents, elle possède déjà les bases qui ont fait le succès de ce modèle : le repose pouce, les 5 boutons ou encore la molette latérale sous le pouce pour les défilements horizontaux. Elle se révèle étonnamment pratique au quotidien, notamment pour consulter des tableurs. La célèbre molette débrayable est bien évidemment de la partie.

La Mx Master propose également le capteur « darkfield » qui fonctionne sur toutes les surfaces, y compris le verre. Plus besoin de tapis de souris en théorie, mais bon, c’est tout plus confortable. La souris se connecte via le dongle Logitech « Unifying » ou en Bluetooth. Notez qu’avec cette dernière méthode, elle peut se connecter à trois appareils et passer de l’un à l’autre à la volée grâce à un bouton situé sous la souris.

Elle se recharge via Micro USB et Logitech revendique une autonomie de 40 jours. Quatre minutes de charge suffisent à la faire fonctionner une journée selon Logitech.