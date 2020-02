Grosse promotion pour le pack Xbox One X avec DBZ Kakarot et Jedi Fallen Order

La Xbox One X 1 To, avec Dragon Ball Z Kakarot et Star Wars Jedi Fallen Order, est aujourd’hui disponible à 294 euros sur Cdiscount. C’est tout simplement LE bon plan parfait pour obtenir une console de dernière génération compatible 4K avec deux des deniers gros jeux AAA du moment.

Bien que la Xbox Series X a d’ores et déjà été annoncée par Microsoft lors de la dernière cérémonie des Games Awards, la console Xbox One X est encore une solution intéressante — surtout à prix réduit — pour profiter de tous les gros blockbusters de 2020. Au menu : Star Wars Jedi Fallen Order et Dragon Ball Z Kakarot dès maintenant, mais aussi les prochains Resident Evil 3, DOOM Eternal, Avengers ou encore Cyberpunk 2077. Bref, il y a encore de quoi s’amuser !

En bref

La 4K UHD à 60 images par seconde

Les anciens jeux optimisés pour Xbox One X

Le lecteur Blu-Ray UHD 4K et la compatibilité Dolby Atmos/Vision

Livrée avec les jeux Dragon Ball Z Kakarot et Star Wars Jedi Fallen Order, la Xbox One X est aujourd’hui disponible à 294 euros sur Cdiscount grâce au code promo MOINS25E. Une très belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount, d’autant plus que la console seule coûte normalement 499 euros.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xbox One X.

Pour en savoir plus 👇

La Xbox One X est sobre d’apparence. Tout juste plus large que la Xbox One S (30 x 24 x 6 contre 29,5 x 23 x 6,5 cm), la version surboostée de la console de Microsoft embarque toutefois bien plus de puissance que sa petite-sœur.

Avec ses 6 téraflops de puissance et ses 12 Go de mémoire vive, elle est en effet capable de faire tourner des jeux vidéo en 4K à 60 images par seconde. Tous les jeux ne sont pas compatibles, mais la plupart des récentes sorties vidéoludiques le sont, comme Star Wars Jedi Fallen Order, Gears 5 ou encore Red Dead Redemption 2 pour ne citer qu’eux. Grâce au travail des développeurs des différents studios, de nombreux anciens jeux sont également compatibles 4K, HDR, ou les deux.

Plus qu’une simple console de salon, elle sert également de boîtier multimédia pour votre TV, avec la possibilité d’écouter de la musique, de louer des films ou d’en regarder sur Netflix par exemple. Elle intègre par ailleurs un lecteur Blu-Ray UHD 4K pour lire tous vos films préférés sur votre téléviseur. Notez d’ailleurs qu’elle est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision pour une expérience visuelle et sonore toujours plus intense, à condition d’avoir un téléviseur compatible.

Enfin, comment parler de la console de Microsoft sans parler de sa manette. Elle fait partie des meilleures références pour jouer, d’autant plus que cette dernière est également compatible pour jouer sur nombreux autres supports (mobile, tablette, Android TV et tvOS ou PC/Mac via Steam, Stadia, GeForce Now, etc.). Pour les intéressés, la manette seule est en ce moment remisée à moins de 40 euros sur Amazon.

