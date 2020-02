Inédit, le Chromecast d’Amazon compatible 4K passe sous les 40 euros

La version compatible 4K du Fire TV Stick profite aujourd’hui d’une belle réduction. Au lieu de 59,99 euros, le dongle HDMI d’Amazon accompagné de sa télécommande vocale Alexa est aujourd’hui disponible à moins de 40 euros avec Acheter sur Google, via la boutique Boulanger.

Le Fire TV Stick 4K est un sérieux concurrent au Chromecast de Google, voire même une excellente alternative au box Android TV en général grâce à sa télécommande, dorénavant compatible avec l’assistant Alexa. La bonne nouvelle ? La solution d’Amazon passe aujourd’hui pour la première fois sous les 40 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

De la 4K à 60 images par seconde

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les autres

L’Amazon Fire TV Stick compatible 4K avec la nouvelle télécommande Alexa est aujourd’hui disponible à 38 euros grâce au code promo FEVRIER15 avec Acheter sur Google, contre une soixantaine d’euros habituellement.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau des prix ci-dessous afin de dénicher d’autres offres intéressantes concernant l’Amazon Fire TV Stick 4K.

Pour en savoir plus 👇

D’apparence, le Fire TV Stick se rapproche plus d’un Chromecast qu’un boîtier multimédia. En effet, il est tout aussi compact et discret que la solution de Google puisqu’il suffit de brancher la clé HDMI derrière le téléviseur. À l’usage en revanche, on retrouve plus de similarités avec Android TV grâce à son OS intégré (et sa nouvelle télécommande).

Pas question de diffuser du contenu depuis un autre appareil, son système d’exploitation baptisé Fire OS offre la possibilité de se balader dans les menus, d’ouvrir l’Amazon App Store pour télécharger diverses applications (Molotov, Spotify, Netflix, Twitch et bien d’autres), mais aussi d’accéder facilement aux services maison, tels Prime Video ou Amazon Music, par exemple. La nouvelle télécommande embarque d’ailleurs l’assistant Alexa pour afficher tout le contenu que vous voulez, rien qu’en utilisant votre voix.

Ce nouveau modèle de 2019 est d’ailleurs capable d’afficher du contenu en 4K à 60 images par seconde, si et seulement si vous avez un téléviseur compatible. De plus, il supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir divers produits compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs appareils connectés.