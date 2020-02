150 euros, c’est ce qu’il faut aujourd’hui pour ne plus passer l’aspirateur

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur en 2020, nous avons trouvé la solution efficace et abordable : l’Anker Eufy RoboVac 11 Slim est aujourd’hui remisé à 149 euros sur Amazon, contre 239 euros à son lancement.

L’entrée de gamme n’est généralement pas le plus recommandable lorsqu’on parle de robots aspirateurs. Dépourvus de nombreuses fonctionnalités intelligentes, ils ne procèdent pas à un nettoyage que l’on peut qualifier d’efficace au quotidien. Heureusement, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, comme c’est le cas du Anker Eufy RoboVac 11 Slim qu’on a noté 8/10 à la rédaction. De plus, il est en promotion pour devenir encore plus abordable que d’habitude.

En bref

Un nettoyage efficace grâce aux différents modes

Les planifications horaires et journalières des tâches

Une bonne autonomie pour les petites et moyennes surfaces

Au lieu de 239 euros à son lancement, le robot aspirateur Eufy RoboVac 11 Slim est aujourd’hui affiché à 179 euros sur Amazon, puis passe à 149 euros grâce à un coupon promotionnel de 30 euros.

Pour en savoir plus 👇

L’Anker Eufy RoboVac 11 Slim ressemble à n’importe quel robot aspirateur du marché, mais il se veut bien différent dans son utilisation. Il fait en effet l’impasse sur une application mobile pour un contrôle uniquement via la télécommande fournie avec. Dans les faits, cela ne pose pas réellement de problèmes. Grâce à ses capteurs infrarouges et de vide, l’aspirateur se déplace comme les autres, contourne les obstacles et évite de se jeter dans du haut des escaliers. Sur ce point, il n’y a rien à redire. Muni de pare-chocs il ne craint pas non plus les collisions avec vos murs, portes et meubles.

Ceci étant dit, il offre tout de même quelques possibilités malgré l’absence d’application. Pour nettoyer, l’aspirateur propose différents trois modes de puissance (Normal, BoostlQ et Max) et plusieurs types de circuits. Il peut se lancer en mode automatique pour couvrir tout un appartement, mais pas que. Il existe également des fonctionnalités pour que l’appareil se concentre sur une pièce, pour effectuer un chemin en cercle, ou faire uniquement les coins, avec même la possibilité de planifier des horaires. Il peut d’ailleurs se faire contrôler manuellement avec les flèches directionnelles de la télécommande.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est plutôt confortable avec une batterie de 2 600 mAh. Une capacité qui suffit amplement pour les petites et moyennes surfaces, mais qui trouvera néanmoins ses limites pour les grandes surfaces. Une fois la batterie vide, il revient tout seul à sa station pour se recharger, pendant 5 heures avant une charge complète. Cependant, il ne reviendra pas à la dernière position connue pour continuer de faire son travail. Notez également qu’il n’est pas non plus compatible avec les assistants vocaux, mais on ne va pas chipoter, surtout à ce prix.

Pour en savoir en plus, n’hésitez pas à lire notre test du Anker Eufy RoboVac 11 Slim.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références en fonction de votre budget, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateur pour dire adieu aux corvées.