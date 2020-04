Le pack ultime du confinement : TV 100 cm et Xbox One S pour 299 euros

Si vous avez fait le tour des activités d'intérieur et que vous ne savez déjà plus quoi faire pendant le confinement, voici le pack ultime qui fera oublier votre ennui : le TV Brandt 39,5 pouces et la Xbox One S sont disponibles à seulement 299 euros le tout.

Les jeux vidéo sont une excellente source de distraction, c’est tout simplement l’un des passe-temps préférés des Français, avec un sans confinement. Il n’est jamais trop tard si vous voulez rejoindre le mouvement. C’est d’ailleurs aujourd’hui l’occasion rêvée : la console Xbox One S ne revient qu’à 1 euro symbolique pour l’achat du téléviseur Brandt de 39,5 pouces à 298 euros.

En bref

Un TV Full HD 43 pouces,

Avec différents packs Xbox One S au choix,

Idéal pour profiter des licences exclusives Microsoft.

Le pack ultime du confinement incluant la Xbox One S et le TV Brandt 39,5 pouces est disponible à seulement 299 euros sur fnac.com. Plusieurs modèles de Xbox One S sont proposés. Choisissez le votre parmi cette liste et ajoutez-le simplement au panier pour bénéficier de la promotion.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

La Xbox One S est la version Slim de la console originalement sortie en 2013. Elle garde les mêmes caractéristiques que sa petite-sœur en embarquant un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive, tout en étant plus compacte et plus silencieuse.

En plus des licences exclusives à Microsoft comme Halo, Gears of War, Forza, ou encore Ori, elle se distingue notamment en intégrant un lecteur Blu-Ray 4K, ainsi qu’en étant compatible avec les technologies HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X.

En ce qui concerne le TV Brandt de 39,5 pouces, il s’agit d’un téléviseur classique avec une définition Full HD en 1080p. Il ne sera malheureusement pas optimal pour afficher la meilleure qualité graphique de la console de Microsoft, mais c’est amplement suffisant pour jouer. Vous pourrez très bien conserver le TV de votre salon et ajouter celui-ci dans une autre pièce, par exemple.

Notre guide d’achat

