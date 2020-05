La très efficace Samsung Galaxy Watch Active descend à 170 euros

Sortie au prix de 250 euros, la Samsung Galaxy Watch Active est une excellente montre connectée pour les sportifs et pour les utilisateurs plus "lambdas". Avec une réduction de 80 euros sur Rue du Commerce, elle devient encore plus intéressante.

Le marché des montres connectées est dominé par l’Apple Watch, mais son incommutabilité avec Android permet à quelques acteurs de prendre une petite part du gâteau tout de même comme Samsung. Avec sa Galaxy Watch Active, le coréen propose un produit de qualité qui pouvait bloquer certains par son prix de 250 euros. Rue du Commerce propose une réduction de prix, affichant la montre à 170 euros.

En bref

Une très bonne autonomie

De nombreuses fonctionnalités pour les sportifs

La puce NFC intégrée

La montre connectée Samsung Galaxy Watch Active est disponible sur Rue du Commerce à 169,99 euros au lieu de 250 euros dans son coloris Gris Étain. Elle est également disponible en Noir Pur pour 170,93 euros et en Vert Émeraude pour 199 euros.

La cible numéro 1 de cette Galaxy Watch Active est les sportifs. On retrouve la plupart des fonctionnalités d’un tracker d’activités classiques comme le podomètre, le capteur de fréquence cardiaque. Elle reconnaît automatiquement certaines activités sportives et permet un suivi optimisé à celle-ci comme le cyclisme, la course ou la natation (elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur).

Ces fonctionnalités sont d’ailleurs très efficaces et fonctionnent toutes sans problèmes au point de vraiment nous séduire sur ce point durant notre test de la Galaxy Watch Active. Elle intègre un accéléromètre, un GPS, ou un système de suivi du sommeil pour suivre et vous conseiller au mieux sur votre mode de vie via l’application Samsung Health.

Mais en plus des fonctionnalités pour sportifs, cette Galaxy Watch Active ne met pas de côté les utilisateurs classiques qui veulent s’en servir comme une « montre de tous les jours ». Son écran AMOLED offre des contrastes infinis et lui permet d’avoir une bonne autonomie pouvant dépasser la journée avec une utilisation classique.

Son design est lui aussi très élégant et son format compact (40 mm) lui permet de ne pas tomber dans le travers de certaines montres qui sont parfois plus encombrantes qu’autre chose. Elle se fait vite oublier au poignet grâce à son poids plume de 37 grammes.

Cette montre intègre le système d’exploitation de Samsung : Tizen OS. Là aussi, on a été séduit par l’interface qui est intuitive et qui rend donc l’utilisation très simple contrairement à Wear OS sur lequel on peut se perdre plus facilement. On reçoit ses notifications sur la montre, on peut répondre aux messages et enfin, la présence d’une puce NFC permet d’utiliser Samsung Pay depuis sa montre. Plus besoin de son smartphone (et encore moins de sa carte bleue) !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre test complet de cette Samsung Galaxy Watch Active (spoiler, c’est un 8/10).

