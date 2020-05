Une belle réduction de 100 euros pour la Samsung Galaxy Watch Active

Destinée aussi bien aux sportifs qu’aux utilisateurs lambda, la Samsung Galaxy Watch Active est une montre connectée efficace. Et attractive avec ça puisque son prix se cale à 155 euros durant les French Days, soit une baisse d'environ 100 euros.

Lorsque l’on pense montre connectée, on pense bien souvent à l’Apple Watch, et c’est normal, tant la marque à la pomme a su imposer son bracelet sur le secteur. Cela étant dit, il existe de nombreuses alternatives viables, et la Samsung Galaxy Watch Active en fait partie. Fonctionnelle et ergonomique, cette smartwatch souffrait d’un prix de lancement un poil élevé. “Souffrait” car désormais, il est possible de craquer pour la Samsung Galaxy Watch Active pour moins de 160 euros.

En bref :

Un design compact

Une interface agréable à utiliser

Une montre précise dans le suivi d’activité

La Samsung Galaxy Watch Active est vendue précisément à 155 euros sur Rakuten, contre 249 euros habituellement.

Pour en savoir plus

La force de la Samsung Galaxy Watch Active est de réussir à s’adresser à tous les types d’utilisateurs. Celles et ceux qui recherchent une montre aussi bien pour un usage quotidien que pour les accompagner lors de sessions sportives profiteront sans souci de son écran AMOLED de 1,1 pouce aux contrastes infinis. Son autonomie flirte allègrement avec la journée complète en cas d’utilisation normale. On aurait cependant aimé que Samsung booste un poil l’endurance de la montre lors d’un usage plus actif.

En bonne montre connectée qu’elle est, la Samsung Galaxy Watch Active ne lésine pas sur les fonctionnalités. Elle intègre ainsi un accéléromètre, un GPS, un système de suivi du sommeil, un podomètre, ou encore un capteur de fréquence cardiaque. Qui plus est, la Galaxy Watch Active reconnaît automatiquement certaines activités sportives comme le cyclisme, la course ou la natation et offre un suivi adapté à celles-ci . Sans oublier une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour en apprendre plus, nous vous invitons à consulter notre test de la Samsung Galaxy Watch Active.

