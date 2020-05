Le prix de la souris gaming Logitech G703 baisse de 30% chez Amazon

Durant les French Days, les bonnes affaires pleuvent et la souris Logitech G703 Lightspeed n’échappe pas à l’averse. On peut ainsi trouver cette souris sans fil à 70 euros au lieu de 100 euros chez Amazon.

Se constituer une bonne config’ gaming reste un exercice coûteux. La moindre économie sur les composants et accessoires est donc la bienvenue. Et cela tombe bien puisqu’à l’occasion des French Days, Amazon propose une réduction de trente euros sur la souris Logitech G703 Lightspeed.

En bref

Ergonomique et légère

Une bonne autonomie

La recharge sans-fil

La souris Logitech G703 Lightspeed est proposée à 70 euros au lieu de 100 euros chez Amazon dans le cadre des French Days.

Pour en savoir plus

Du fait de son poids, 107 grammes, et de ses dimensions (12,4 x 6,8 x 4,3 cm), la Logitech G703 Lightspeed est facile à transporter et sierra particulièrement aux joueurs sur ordinateur portable. D’autant qu’elle est compatible Mac et PC.

Sans fil, elle se démarque de sa petite sœur, la G603, en misant sur une batterie pour son alimentation plutôt qu’une paire de piles. Son autonomie annoncée avoisine les soixante heures. La bonne nouvelle est qu’elle supporte la charge sans fil Powerplay, ce qui vous épargne le transport d’un câble supplémentaire, mais il faudra le tapis de souris compatible vendu séparément.

La Logitech G703 Lightspeed dispose d’un capteur Hero PMW3366 d’une grande précision qui agit sans accélération ni filtrage sur toute la plage de DPI (entre 200 et 12,000 DPI). Sans parler du fait qu’elle comprend 6 boutons programmables à loisir.

Notre guide d’achat

Le marché des souris pour joueur est rempli d’alternative à la Logitech G703 Lightspeed. Pour vous y retrouver, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleures souris gamer en 2020.

