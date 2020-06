La microSD SanDisk Extreme 128 Go est à moitié prix sur Amazon

Si vous recherchez un moyen abordable pour étendre la capacité de stockage d'un appareil compatible (smartphone, tablette, Nintendo Switch ou GoPro), nous avons la solution grâce à la microSD SanDisk Extreme 128 Go qui passe de 50 à seulement 25 euros sur Amazon.

La microSD de la gamme SanDisk Extreme répond à la majorité des besoins. Elle est suffisamment performante pour faire tourner tous les jeux et applications installés, ainsi que pour enregistrer des vidéos jusqu’en 4K. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui disponible à moitié prix !

En bref

Débit élevé, jusqu’à 160 Mo/s

Certifié A2, débit minimum de 10 Mo/s

Les classes UHS 3 et V30 pour enregistrer en 4K

Au lieu d’un prix barré à 50 euros, la microSD SanDisk Extreme d’une capacité de 128 Go est aujourd’hui disponible à seulement 25 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

La carte SanDisk Extreme est une microSD conçue pour continuer à fonctionner même après vécu des moments très difficiles. Elle résiste à l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

Elle propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Grâce à sa certification A2, cette micro SD d’une capacité de 128 Go garantit des débits minimums, entre 10-30 Mo/s en lecture comme en écriture et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle, afin de lancer vos jeux et applications dans de bonnes conditions.

Avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30, elle est également capable de filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde, si votre appareil est compatible.

Notez que la microSD de SanDisk est livrée avec un adaptateur SD afin de faciliter le transfert depuis/vers un ordinateur ou tout simplement pour l’insérer dans un appareil photo.

Notre guide d’achat

Pour en savoir encore et toujours plus, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2020.