NordVPN lâche une offre séduisante : 2 ans pour le prix d’une année

Besoin d'un peu plus de sécurité et de confidentialité sur Internet ? NordVPN propose aujourd'hui son abonnement 2 ans avec 70 % de réduction, le faisant passer à seulement 3,11 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Que ce soit pour la sécurité et l’anonymat sur Internet ou pour regarder vos contenus préférés (presque) sans aucune restriction sur les différentes plateformes de SVOD, il est aujourd’hui indispensable de passer par un VPN. NordVPN propose justement un bon plan comme on les aime.

En bref

Compatible avec 6 appareils en simultané

Des débits très rapides, quel que soit le serveur

Un contournement des géoblocages parmi les meilleurs du marché

L’abonnement 2 ans chez NordVPN est aujourd’hui disponible à seulement 3,11 euros par mois, pour un total de 74,55 euros. Cela revient donc au même prix que l’abonnement d’un an, qui est à 6,22 euros par mois pour un total de 74,65 euros.

En ce qui concerne l’abonnement 3 ans, il est également à 3,11 euros par mois, mais sur 36 mois. Le total monte alors à 111,82 euros.

Pour en savoir plus 👇

NordVPN est l’un des acteurs les plus importants de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. Il est particulièrement intéressant si vous êtes à la recherche d’un VPN fonctionnel et performant. Le service donne accès à plus de 5 500 serveurs répartis à travers le monde, avec des débits toujours rapides — selon votre connexion de base — et, quel que soit le serveur sur lequel vous vous connectez.

Il donne la possibilité de profiter du service sur 6 appareils différents en même temps. De ce fait, l’application NordVPN est compatible avec de nombreux supports, en passant du PC au Mac et Linux, jusqu’aux smartphones et tablettes sous Android et iOS, mais aussi les smart TV (Android TV ou Fire TV Stick, par exemple). Il est même possible de l’utiliser avec les consoles de jeu vidéo comme la PlayStation 4, mais cela demande un peu de bidouillage.

Son interface est enfin à la fois très simple et très complète. Dès le lancement de l’application, une carte du monde s’affiche. Il suffit de s’y balader et de cliquer sur l’icône d’un pays pour s’y connecter, ou de faire une recherche du pays souhaité dans la barre de recherche.

Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire notre avis complet de NordVPN.

