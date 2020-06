Monabanq : jusqu’à 120 euros offerts pour l’ouverture d’un compte

C'est reparti ! Monabanq offre encore jusqu'à 120 euros pour l'ouverture d'un compte, idéal si vous aviez loupé le coche. Il y aura cependant quelques conditions à respecter.

Monabanq, filiale du Crédit Mutuel, rivalise d’offres pour prendre des parts sur le marché des banques en ligne. Elle revient aujourd’hui en force avec la possibilité de bénéficier de 120 euros lors de l’ouverture d’un nouveau compte. On vous explique tout un peu plus bas.

En bref

Pas de condition de revenu

De nombreux services disponibles

Une application complète et intuitive

L’offre actuelle vous permet d’obtenir une prime totale de 120 euros offerts pour l’ouverture d’un compte sur Monabanq. Elle n’est pour le moment pas limitée dans le temps, mais elle est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, Monabanq est une filiale du groupe Crédit Mutuel-CIC. Elle propose 4 offres de compte courant avec plus ou moins de services disponibles. Les frais de tenue de compte varient de 2 à 9 euros. Vous pourrez alors, en fonction de l’offre choisie, bénéficier de retraits et paiement illimités dans la zone euro, d’un certain nombre de retraits hors de cette dernière ou encore la mise en place de découvert autorisé.

Vous disposerez d’un choix de 3 cartes Visa, dont la classique incluant une assurance décès, invalidité et assistance médicale ou encore une Visa Premier avec plus d’assurances pour 3 euros de plus par mois. Si les cartes sont disponibles sans condition de revenus, les plafonds de paiements évoluent en revanche en fonction de ceux-ci.

Le principal avantage de Monabanq est de bénéficier de certains services des banques physiques du Crédit Mutuel. Vous pourrez en effet vous déplacer dans une banque du CIC pour y encaisser de l’espèce ou un chèque. Par ailleurs, vous pourrez bénéficier d’un chéquier et d’un IBAN français, c’est toujours un plus.

Vous pourrez gérer votre compte via l’application Monabanq disponible sur iOS et Android. L’application est assez claire et intuitive. Vous bénéficierez de quelques fonctionnalités utiles comme la catégorisation des dépenses ou encore une carte des distributeurs CIC à proximité. Il n’y a en revanche pas de prise en charge du paiement mobile via Google Pay ni Apple Pay. On est à la limite du carton rouge en 2020.

Lors de votre inscription, vous devrez renseigner un formulaire assez basique et posséder un autre compte bancaire pour pouvoir faire un premier virement de 150 euros. Une fois le compte activé, vous recevrez votre nouvelle carte bancaire. Pour bénéficier de l’offre, il faudra, lors des 8 premiers mois, effectuer 10 opérations bancaires d’un montant total de 300 euros chaque mois. Vous serez crédité de 10 euros par mois si les conditions sont remplies. Les 40 euros restants seront crédités le 13e mois si les mêmes conditions ont été validés jusque là.

Notre comparateur

Afin d’en savoir plus à propos des banques en ligne, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.