36 W et double USB-C : le prix de ce chargeur rapide est au plus bas

Le chargeur Aukey 36 W avec son double port USB-C renoue une nouvelle fois avec son prix le plus bas sur Amazon. Compact et rapide, il se négocie désormais à 23 euros au lieu de 30, soit une réduction de près de 25 %.

Avec les nouveaux standards, de plus en plus de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs portables sont équipés d’un port USB-C et sont compatibles avec la charge rapide. Afin de profiter de cette compatibilité, il est alors nécessaire d’avoir un adaptateur secteur assez puissant. Aukey en propose un, qui connait d’ailleurs une réduction sur Amazon.

En bref

La qualité des produits Aukey

La charge jusqu’à 30 W seul et 18 W en duo

Compatible avec les périphériques USB-C et Lightning

Au lieu de 30 euros habituellement, le chargeur 36 W double USB-C d’Aukey est actuellement disponible à seulement 23 euros sur Amazon. Une nouvelle fois, son prix n’a jamais été aussi bas.

Pour en savoir plus 👇

Aukey est célèbre pour ses accessoires électroniques et jouit d’une certaine expertise dans le domaine. Avec ce chargeur, il propose un adaptateur secteur qui peut remplacer tous ceux que vous utilisez à présent. Il est capable de délivrer jusqu’à 30 W pour recharger convenablement un ultrabook ou une tablette, par exemple. Avec ses deux ports USB-C, vous pourrez même charger simultanément deux appareils jusqu’à 18 W chacun.

Pour sa puissance et ses deux emplacements USB, ce chargeur d’Aukey est assez léger et profite d’une compacité honorable. Cette dernière devrait pouvoir vous permettre d’emporter cet adaptateur secteur partout avec vous sans qu’il vous gêne.

Par ailleurs, sur le marché des accessoires électroniques, il est assez facile de trouver des marques plus ou moins recommandables. Aukey a prouvé à de nombreuses reprises son sérieux et garantit la sécurité pour vos appareils avec ce chargeur. Des dispositifs sont en effet intégrés pour éviter tout courant excessif, surchauffe ou surcharge des outils qui peuvent y être branchés.

Enfin, si vos appareils ont un port USB-C ou Lightning, la plupart d’entre eux sont compatibles avec ce chargeur. Cependant, il faut savoir qu’ils n’atteindront pas forcément 30 W de puissance en recharge, selon la compatibilité de votre appareil.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles de chargeurs rapides, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.