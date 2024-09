Ce chargeur rapide 30 W (USB-C) chute sous les 10 € pendant les French Days

Si vous cherchez un chargeur rapide efficace, compact et surtout peu cher, alors le modèle Belkin doté de 30 W et d’un port USB-C devrait vous convenir. À l’occasion des French Days, son prix passe de 24,99 euros à 9,99 euros chez Boulanger. Un super deal, donc.

Sur le marché des chargeurs rapides, Belkin est une valeur sûre. Dans son catalogue, il est possible de trouver des modèles compacts, efficaces et compatibles avec un très grand nombre d’appareils. C’est justement le cas de son modèle doté de 30 W et d’un port USB-C, qui se montre très pratique au quotidien. Son plus gros atout, c’est sans conteste son prix, qui ne dépasse pas les 10 euros pendant les French Days.

Qu’offre ce chargeur Belkin ?

Un format compact

Une puissance de charge de 30 W

Un port USB-C

Initialement proposé à 24,99 euros, le chargeur secteur Belkin 30 W est désormais affiché à 9,99 euros chez Boulanger.

Un chargeur compact et pratique

Ce chargeur secteur Belkin est tout d’abord un modèle assez compact que l’on peut glisser facilement dans son sac. Avec ses dimensions de 10,2 x 4,8 x 12,6 cm et son poids de 120 g, il pourra vite se faire oublier dans vos affaires. Il n’est certes pas aussi petit et pratique que les modèles GaN, mais il peut tout à fait vous accompagner au quotidien.

Côté puissance, ce chargeur Belkin ne démérite pas avec ses 30 W, qu’il délivre via son unique port USB-C. Selon la marque, vous pourrez ainsi recharger un iPhone 14 Pro de 0 à 50 % en 23 minutes et un Samsung Galaxy S23 Ultra de zéro à 50 % en 21 minutes.

De nombreuses compatibilités

Ce chargeur Belkin supporte par ailleurs le protocole de charge rapide Power Delivery 3.0, mais prend également en charge la norme PPS, qui, pour rappel, fait en sorte que l’alimentation puisse ajuster de manière dynamique la tension et le courant de sortie en fonction de l’état du smartphone, ce qui permet au chargeur d’offrir une charge adéquate et plus efficace à chaque appareil.

Avec son port USB-C, le chargeur est également compatible avec une foule d’appareils, comme les iPhone (à partir du 11), les Samsung Galaxy Note (dès le 10+), les Samsung Galaxy S (dès le S20), les iPad, les MacBook, les AirPods Pro 2 ou encore le Google Pixel 5.

À lire aussi :

Notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.