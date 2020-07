La Samsung Galaxy Watch Active à moins de 150 euros pour les soldes

Avec la gamme Galaxy Watch, Samsung s'impose comme le champion des montres connectées pour Android. Le modèle Active est une version compacte presque irréprochable. Son prix est baissé durant les soldes, la facture passe de 259 à 149 euros sur Rue du Commerce.

Samsung est l’un des rares acteurs du marché des montres connectées à véritablement concurrencer l’Apple Watch. Il profite de l’absence d’Apple sur les smartphones Android pour s’imposer sur ces appareils. Avec la Galaxy Watch Active, le coréen a créé une montre compacte vraiment réussie. Pour les soldes, son prix passe de 259 à 149 euros sur Rue du Commerce.

La Samsung Galaxy Watch Active en bref

Un format petit et compact

La simplicité de OneUI

Le suivi d’activités très précis

La Samsung Galaxy Watch Active est disponible à 149 euros chez Rue du Commerce au lieu de 259 euros.

Pour en savoir plus 👇

La Samsung Galaxy Watch Active est une smartwatch très bien dessinée. Avec un format compact et un cadran 40 mm, elle est une parfaite montre pour tous ceux qui ne veulent pas s’encombrer le poignet.

Cette montre regroupe la plupart des fonctionnalités d’un tracker d’activité grâce à de nombreux capteurs. On a un accéléromètre, un GPS, un système de suivi du sommeil, un podomètre, ou encore un capteur de fréquence cardiaque.

Elle reconnaît d’ailleurs automatiquement des activités sportives comme la natation, le cyclisme ou la course. Elle offre ainsi un suivi adapté à ces activités, mais pas que ! En plus de proposer ce suivi d’activité, on a aussi évidemment les fonctionnalités d’une montre connectée avec la liaison avec votre smartphone, vous recevez vos notifications, vous pouvez envoyer des messages depuis la montre.

Le système propose des tons assez sombres pour profiter de l’écran AMOLED qui consomme peu d’énergie pour économiser de la batterie. Vous pouvez tenir une journée loin du chargeur. Ce n’est pas la plus endurante, mais c’est pile ce qu’il faut.

